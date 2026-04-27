Di tengah derasnya arus informasi dan tekanan untuk selalu terhubung, fenomena fear of missing out (FOMO) kian mengakar dalam kehidupan digital. Namun, di balik kecemasan itu, muncul pendekatan baru yang menawarkan keseimbangan, yakni joy of missing out (JOMO).

Konsep tersebut tidak sekadar tren, melainkan cara pandang baru untuk mengelola relasi manusia dengan dunia digital secara lebih sehat dan sadar.

Akademisi dari IPB University, Dr Annisa Utami Seminar, menilai JOMO sebagai narasi alternatif yang memberi ruang bagi individu untuk kembali memiliki kendali atas dirinya.

“Joy of missing out adalah konsep ketika orang tidak merasa cemas ketika melewatkan sesuatu, tetapi justru merasa memiliki otonomi atas apa yang ingin dilihat atau tidak,” ujarnya.

Dua Fenomena yang Bisa Beriringan

Dalam tayangan IPB Podcast di YouTube IPB TV, dikutip inilah.com, Senin (27/4/2026), Dr Annisa menjelaskan, FOMO dan JOMO bukanlah dua kondisi yang saling meniadakan. Keduanya dapat hadir bersamaan, bergantung pada kesadaran individu dalam merespons informasi.

FOMO ditandai dengan kecemasan, rasa tertinggal, hingga dorongan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Kondisi ini sering kali memicu tekanan psikologis dan mengganggu kesehatan mental.

“Sebaliknya, JOMO menghadirkan emosi positif seperti rasa tenang dan merdeka. Ini bukan sekadar merasa santai, tapi juga bentuk kesadaran bahwa kita tidak harus selalu terhubung dengan dunia digital yang begitu cepat,” jelasnya.

Fenomena JOMO sendiri lahir dari kejenuhan akibat banjir informasi digital. Dalam konteks ini, kesadaran akan digital wellbeing menjadi penting, mendorong individu untuk lebih reflektif terhadap kebiasaan digital dan memprioritaskan keseimbangan hidup.

Refleksi, Bukan Isolasi

Dr Annisa menegaskan, JOMO bukan berarti menjauh dari kehidupan sosial. Sebaliknya, konsep ini justru memperkuat kualitas hubungan di dunia nyata melalui kesadaran diri.

“Ini bukan isolasi, tetapi refleksi diri. Kita bertanya kembali apa yang benar-benar bermakna bagi hidup kita,” katanya.

Penerapan JOMO dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti membatasi waktu layar (screen time), melakukan social media detox, hingga mengevaluasi dampak aktivitas digital terhadap tujuan hidup.

Kesadaran untuk memilih kapan harus terhubung dan kapan perlu berhenti menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan mental, terutama di tengah tekanan digital yang terus meningkat.

“Yang paling penting adalah mengetahui mana yang terbaik untuk diri kita. Kita bisa saja merasa penasaran dan ingin tahu, tetapi setelah itu kita juga bisa memilih untuk berhenti. Tidak harus terus-menerus terhubung,” tuturnya.

Menemukan Ketenangan yang Autentik

Pada akhirnya, JOMO mengajak masyarakat untuk kembali menikmati kehidupan nyata tanpa tekanan untuk selalu mengikuti arus digital.

Jeda dari layar bukanlah kehilangan, melainkan peluang untuk menemukan kembali makna hidup yang lebih dalam.

“Ketika sudah jenuh, jangan dipaksa. Mungkin dengan mengambil jeda, kita bisa menemukan kembali hal-hal yang lebih bermakna dan menyehatkan secara emosional,” pungkasnya.