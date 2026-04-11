Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (PERDOKHI) membagikan panduan penting bagi jemaah haji dengan komorbiditas agar tetap sehat dan mampu menjalankan ibadah secara optimal di Tanah Suci.

Komorbid sendiri adalah istilah medis untuk penyakit penyerta atau penyakit kronis yang diderita seseorang bersamaan dengan penyakit utamanya.

Imbauan ini menjadi krusial menjelang pemberangkatan haji Indonesia yang dijadwalkan dimulai pada 22 April 2026.

Ketua Umum PERDOKHI, Dr. dr. Syarief Hasan Lutfie, SpKFR, MARS, AIFO–K, menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik sejak sebelum keberangkatan.

Ia mengingatkan, kesiapan kesehatan merupakan bagian dari syarat istitha’ah (kemampuan) dalam berhaji.

"Pertama memelihara status istitha’ah-nya dengan melakukan olahraga teratur, asupan makanan bergizi, dan menghindari makanan pemicu hiperkolesterolemia," kata dr. Syarief dilansir dari ANTARA, Sabtu (11/4/2026).

Pola Makan Seimbang Jadi Kunci

Dalam keterangannya, Syarief menegaskan pola makan sehat menjadi fondasi utama bagi jemaah dengan penyakit penyerta.

Ia menyarankan konsumsi makanan bergizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, serta serat.

Jemaah dianjurkan mengonsumsi nasi, ikan, daging, telur, serta sayur dan buah kaya serat. Sebaliknya, makanan yang berpotensi meningkatkan kadar kolesterol perlu dihindari.

Menurut dia, anggota jemaah haji dengan komorbiditas sebaiknya menghindari makanan yang bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah seperti makanan yang terlalu asin atau terlalu manis serta makanan bersantan.

Selain itu, kecukupan cairan juga menjadi perhatian utama. Jemaah diminta rutin minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi selama menjalankan rangkaian ibadah.

"Jangan lupa untuk meminum vitamin atau suplemen setiap hari," kata dr. Syarief.

Latihan Fisik Sebelum Berangkat

PERDOKHI juga mendorong jemaah untuk membiasakan aktivitas fisik secara rutin sebelum keberangkatan. Hal ini penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh menghadapi aktivitas padat selama ibadah haji.

Anggota jemaah haji disarankan pula untuk menyiapkan diri dengan rutin melakukan aktivitas fisik selama 40 sampai 60 menit sehari minimal tiga kali sepekan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.

Pilihan olahraga yang dapat dilakukan antara lain jalan kaki, berenang, berlari, atau bersepeda sesuai kemampuan masing-masing individu.

Disiplin Obat dan Bekal Kesehatan

Bagi jemaah dengan komorbiditas, kepatuhan dalam mengonsumsi obat menjadi faktor vital. Dia mengingatkan agar jemaah tidak lalai dalam menjaga terapi medis yang telah dianjurkan.

Syarief juga mengingatkan anggota jemaah haji dengan komorbiditas untuk menyiapkan bekal obat dan tetap minum obat secara teratur sesuai anjuran tenaga medis.

Anggota jemaah haji dianjurkan membawa bekal obat yang diperlukan selama berada di Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia. Bekal obat sebaiknya ditaruh di tempat khusus yang mudah dijangkau.

Jaga Pola Hidup dan Prioritas Ibadah

Selain aspek fisik, PERDOKHI juga menekankan pentingnya pola hidup bersih dan sehat, istirahat cukup, serta menjaga kondisi mental agar tetap positif.

Di Tanah Suci, jemaah diimbau untuk bijak dalam mengatur aktivitas ibadah sesuai kondisi fisik, agar tidak mengalami kelelahan berlebih yang dapat mengganggu kesehatan.

Setelah tiba di Tanah Suci, Syarief mengatakan, jemaah haji sebaiknya mengatur pelaksanaan ibadah berdasarkan prioritas sesuai dengan kondisi fisik agar tidak sampai kelelahan dan kesehatannya terganggu ketika harus menunaikan ibadah haji.

Kuota Besar, Tantangan Kesehatan Nyata

Tahun ini, pemerintah Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah haji.

Dengan jumlah besar tersebut, kesiapan kesehatan menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi jamaah lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta.