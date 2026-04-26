Jajanan anak kekinian yang tampak menarik, praktis, dan lezat ternyata menyimpan ancaman serius yang kerap luput dari perhatian orang tua.

Di balik kemasan warna-warni dan rasa yang menggoda, makanan jenis ultra-processed food (UPF) atau makanan ultra-proses diam-diam berpotensi merusak kesehatan anak sejak usia dini.

Fenomena itu kian marak seiring meningkatnya gaya hidup serba instan. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan karena mudah tertarik pada rasa gurih, manis, dan tekstur unik dari makanan olahan modern.

Padahal, konsumsi berlebihan justru dapat mengganggu tumbuh kembang mereka, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Dr dr Karina Rahmadia Ekawidyani, menjelaskan, UPF adalah makanan yang telah melalui proses pengolahan sangat intensif hingga bentuk aslinya sulit dikenali.

“Makanan ultra processed itu makanan yang mengalami pengolahan yang sangat banyak, sehingga bentuk makanan aslinya sudah tidak bisa kita lihat,” ujarnya dalam IPB Pedia di Youtube IPB TV, dikutip inilah.com, Minggu (26/4/2026).

GGL Tinggi, Gizi Rendah

Dr Karina mengungkapkan, UPF umumnya sarat kandungan gula, garam, dan lemak (GGL), serta diperkaya berbagai zat aditif seperti pengawet dan pewarna.

“Biasanya ditambahkan dengan banyak bahan seperti gula, garam, minyak, dan juga zat aditif seperti pengawet dan pewarna,” jelasnya.

Contoh makanan ini meliputi minuman berpemanis, camilan kemasan, hingga produk olahan seperti nugget dan sosis. Meski tinggi kalori, makanan tersebut miskin nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh anak.

“Jika dikonsumsi berlebihan, anak berisiko kelebihan kalori, tetapi kekurangan serat, vitamin, dan mineral,” ungkapnya.

Ancaman Kesehatan Sejak Dini

Bahaya UPF tidak hanya bersifat jangka panjang, tetapi juga bisa dirasakan dalam waktu singkat. Konsumsi gula berlebih dapat memicu karies gigi, sementara rendahnya serat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sembelit.

Dalam jangka panjang, kebiasaan ini meningkatkan risiko penyakit serius seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi.

“Dengan sekumpulan risiko seperti obesitas dan hipertensi, dalam jangka panjang bisa berisiko menjadi penyakit degeneratif seperti jantung dan stroke,” tambahnya.

Orang Tua Harus Waspada

Meski demikian, UPF tidak sepenuhnya harus dihindari. Kunci utamanya adalah pengendalian dan keseimbangan pola makan.

“Boleh sekali-sekali, tetapi tidak setiap hari. Kita harus melihat pola makan secara keseluruhan dan menyeimbangkannya dengan makanan utuh,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya membiasakan anak mengonsumsi makanan alami atau real food seperti sayur, buah, dan masakan rumahan sejak dini sebagai fondasi kesehatan jangka panjang.

“Jajan boleh, tapi jangan kebanyakan yang ultra processed food,” pesannya.