Kesadaran masyarakat terhadap produk halal terus meningkat, seiring dengan tuntutan pasar global yang makin selektif terhadap standar kehalalan.

Di tengah situasi ini, sertifikasi halal bukan lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi kunci strategis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memperluas pasar, termasuk menembus ekspor.

Namun, proses sertifikasi halal tidak bisa dijalani tanpa persiapan matang. Ada tahapan yang harus dilalui secara sistematis, dimulai dari persiapan, proses sertifikasi, hingga pasca sertifikasi.

Tahap persiapan bahkan disebut sebagai penentu utama keberhasilan.

Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati, menegaskan pentingnya kesiapan pelaku usaha sebelum masuk ke tahap sertifikasi.

“Terdapat enam hal yang perlu disiapkan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), dalam sertifikasi halal, yakni mengetahui akses informasi terkait halal, memahami persyaratan halal, menyiapkan bahan halal, menyiapkan fasilitas produksi halal, menyiapkan system jaminan halal, serta biaya,” ujarnya dilansir dari tulisan LPPOM, Minggu (26/4/2026).

“Seluruhnya memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari keseriusan pelaku usaha sendiri, kami sebagai Lembaga Pemeriksa Halal(LPH), ormas/perguruan tinggi, dan pemerintah,” tambah Muti.

1. Akses Informasi Halal

Langkah awal yang wajib dilakukan adalah memahami akses informasi terkait halal. Salah satu cara efektif adalah membentuk asosiasi atau komunitas sesama pelaku UMK berdasarkan jenis produk atau lokasi produksi.

Pendekatan itu dinilai penting untuk memastikan proses produksi tetap terjaga kehalalannya, terutama dalam penggunaan fasilitas bersama seperti penggilingan daging.

“Sementara jika menggunakan penggilingan daging bersama, daging yang menggunakan penggilingan tersebut pun berasal dari asosiasi yang sama. Sehingga sumber daging mudah untuk dilacak dan dipastikan kehalalannya,” jelas Muti lebih lanjut.

2. Memahami Persyaratan Halal

Pemahaman terhadap standar halal tidak bisa dilepaskan dari pelatihan dan pendampingan.

Dalam hal ini, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkomitmen memberikan dukungan.

BPJPH mengumumkan, pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan dari ormas, lembaga keagamaan Islam, hingga pemerintah.

3. Menyiapkan Bahan Halal

Poin ini sering dianggap sepele, padahal justru paling menentukan. Bahan halal harus dipastikan sejak awal: pilih yang bersertifikat, telusuri asal-usulnya melalui asosiasi atau koperasi, dan pastikan ada dukungan pengawasan pemerintah untuk bahan kritis seperti daging dan produk impor.

Sekali salah memilih bahan, status halal produk bisa gugur seluruhnya.

4. Fasilitas Produksi Halal

Fasilitas produksi harus dijaga agar tidak terjadi kontaminasi. Artinya, fasilitas hanya boleh digunakan untuk produk halal atau digunakan bersama produk lain yang juga telah bersertifikat halal. Langkah ini penting untuk menjaga integritas proses produksi.

5. Sistem Jaminan Halal (SJH)

UMK juga wajib memiliki Sistem Jaminan Halal (SJH) sebagai bentuk komitmen menjaga konsistensi kehalalan produk.

Penerapan SJH dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan komunitas halal.

6. Biaya Sertifikasi

Soal biaya, pelaku UMK kini memiliki banyak kemudahan. Pemerintah pusat hingga daerah telah menyediakan berbagai program sertifikasi halal, bahkan secara gratis.

Ketua UMK Bidang Makanan dan Minuman Kota Bekasi, Afif Ridwan, mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang ini.

“Untuk UMK sudah banyak fasilitas dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM, BPOM, atau Kementerian Agama. Untuk skala provinsi atau kota, biasanya diselenggarakan oleh dinas-dinas. Bahkan, pelaku usaha juga akan menerima penyuluhan terkait proses sertifikasi halal,” jelas Afif.

Momentum UMK Naik Kelas

Dengan dukungan ekosistem yang semakin kuat, sertifikasi halal kini menjadi peluang emas bagi UMK untuk naik kelas.

Lebih dari sekadar kewajiban administratif, sertifikasi halal adalah strategi membangun kepercayaan, memperluas pasar, dan memperkuat posisi produk Indonesia di kancah global.