Perdebatan soal kehalalan parfum beralkohol kembali mencuat di tengah masyarakat. Banyak umat Muslim masih ragu apakah parfum dengan kandungan alkohol boleh digunakan, terutama saat hendak beribadah seperti salat?

Dalam video unggahan Behind the Science, Guru Besar FMIPA UI, Agustino Zulys, Prof. Dr. rer. nat. Agustino Zulys, M.Sc. dalam akun media sosialnya @prof.zulys, dikutip inilah.com, Kamis (19/3/2026), menjelaskan secara ilmiah sekaligus meluruskan kesalahpahaman yang selama ini berkembang.

Keraguan yang Terus Berulang

Parfum beralkohol sering menimbulkan keraguan, apakah boleh dipakai atau justru harus dihindari terutama untuk beribadah.

Banyak yang langsung mengaitkan alkohol dengan sesuatu yang haram. Bahkan banyak pula anggapan kandungan alkohol dalam parfum membuatnya tidak boleh dipakai, khususnya saat beribadah.

Padahal, persoalan ini tidak sesederhana menyamakan semua jenis alkohol dengan minuman keras. Di sinilah pentingnya memahami konteks ilmiah dan pandangan ulama secara utuh.

Memahami Alkohol dari Sudut Sains

Tapi benarkah semua alkohol itu sama? Dan bagaimana sebenarnya sains dan ulama memandang penggunaan alkohol dalam parfum?

Alkohol dalam parfum tidak menjadikannya haram digunakan, termasuk saat beribadah, seperti salat, apalagi halal bihalal.

Dalam penjelasan ilmiah, alkohol merupakan kelompok senyawa kimia yang memiliki gugus hidroksil.

Jenisnya beragam, mulai dari metanol, etanol, hingga propanol. Artinya, dalam perspektif kimia, alkohol tidak selalu identik dengan minuman memabukkan.

Memang benar, etanol adalah komponen utama dalam khamr, yakni minuman yang diharamkan karena sifatnya memabukkan. Namun, tidak semua penggunaan etanol berkaitan dengan khamr atau tujuan konsumsi.

Dalam parfum, etanol justru memiliki fungsi teknis yang sangat penting. Ia digunakan sebagai pelarut molekul aroma, membantu menyebarkan wangi secara optimal karena sifatnya yang mudah menguap.

Fenomena tersebut menjelaskan mengapa aroma parfum sering kali tercium lebih dahulu sebelum orang yang memakainya terlihat.

Perspektif Ulama dan Fatwa

Penjelasan ilmiah tersebut sejalan dengan pandangan ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah membahas persoalan ini dalam fatwanya.

Dijelaskan bahwa setiap khamr memang mengandung alkohol, tetapi tidak setiap alkohol adalah khamr.

Alkohol yang berasal dari industri khamr dihukumi najis. Namun, alkohol yang tidak berasal dari khamr, seperti alkohol sintetis atau yang digunakan dalam produk kesehatan dan kosmetika, tidak dihukumi najis.

Dengan demikian, penggunaan parfum beralkohol, yang tidak dimaksudkan untuk diminum atau memabukkan, tidak serta-merta menjadikannya haram atau menghalangi sahnya ibadah.

Meluruskan Cara Pandang

Kalau ada yang bilang, parfum beralkohol itu haram, kita tanya balik saja, alkoholnya buat diminum atau dipakai. Karena alkohol dalam parfum bukan untuk memabukkan, tapi membantu wangi menyebar sepanjang hari, tiada henti.

Pendekatan tersebut mengajak umat untuk tidak terjebak pada generalisasi yang keliru. Islam sendiri mendorong umatnya untuk memahami hukum dengan ilmu, bukan sekadar asumsi.

Pada akhirnya, memahami perbedaan antara alkohol sebagai zat kimia dan khamr sebagai minuman memabukkan menjadi kunci penting.