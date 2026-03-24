Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian orang mungkin pernah makan atau minum sambil berdiri, misalnya saat dalam perjalanan atau terburu-buru.

Lalu, bagaimana sebenarnya hukum makan dan minum sambil berdiri dalam Islam?

Para ulama menjelaskan bahwa masalah ini perlu dipahami melalui beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang tampak sedikit berbeda.

Hukum Makan dan Minum dalam Islam

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri, dijelaskan bahwa minum (dan makan) sambil berdiri merupakan hal yang tidak dianjurkan dalam Islam.

وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائما رواه أحمد ومسلم

Artinya: "Dari Abu Said bahwa Nabi SAW melarang minum sambil berdiri." (HR. Ahmad dan Muslim)

Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik disebutkan bahwa Nabi juga melarang minum sambil berdiri.

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالْأَكْلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ

Artinya: “Dari sahabat Anas RA, Nabi Muhammad SAW melarang seseorang meminum sambil berdiri.

Qatadah lalu bertanya bagaimana bila makan sambil berdiri? Rasul menjawab: Itu lebih buruk atau lebih keji.” (HR. Muslim)

Hadis-hadis ini sering dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa minum sambil berdiri sebaiknya dihindari.

Rasulullah Pernah Minum Sambil Berdiri

Di sisi lain, terdapat riwayat sahih yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pernah minum sambil berdiri.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ia pernah memberikan air zam-zam kepada Rasulullah SAW, lalu beliau meminumnya dalam keadaan berdiri.

سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا

Artinya: “Aku memberi minum kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari air zam-zam, lalu beliau minum sambil berdiri.” (HR. Bukhari no. 1637 dan Muslim no. 2027)

Selain itu, dalam riwayat Ibnu Ummar RA, ia berkata:

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ نَمْشِى وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ

Artinya: “Kami dahulu pernah makan di masa Rasulullah SAW sambil berjalan dan kami minum sambil berdiri.” (HR. Tirmidzi no. 1880 dan Ibnu Majah no. 3301. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih)

Penjelasan Ulama Terkait Dua Riwayat Hadis yang Bertolak Belakang

Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan minum sambil berdiri tidak menunjukkan keharaman, melainkan sebagai anjuran agar seseorang melakukan yang lebih baik, yaitu minum sambil duduk.

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis larangan tersebut dimaksudkan sebagai anjuran adab.

Sementara hadis yang menunjukkan Nabi pernah minum sambil berdiri menjadi bukti bahwa perbuatan itu tetap diperbolehkan.

وأما الأكل فإن كان لحاجة فجائز وإن كان لغير حاجة فهو خلاف الأفضل ولا يقال إنه مكروه وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يفعلونه وهذا مقدم على ما في صحيح مسلم عن أنس أنه كرهه

Artinya: “Adapun makan (sambil berdiri), jika dilakukan karena suatu hajat, maka itu boleh. Tetapi jika tidak ada hajat sama sekali, maka tindakan itu menyalahi yang utama dan tidak disebut makruh.

Hal itu telah tetap pada sahih Bukhari (mungkin maksudnya At-Tirmidzi dan Ibnu Majah-pent.) dari riwayat sahabat Ibnu Umar ra bahwa para sahabat nabi melakukannya (makan sambil berdiri).

Riwayat ini didahulukan daripada riwayat dalam sahih Muslim dari sahabat Anas RA bahwa ia menyatakan makruh.” (Imam An-Nawawi, Fatawal Imam An-Nawawi, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2018 M/1439 H], hal. 73)

Bagaimana Menyikapinya?

Menyikapi hal ini, maka lebih baik untuk membiasakan diri makan dan minum sambil duduk sebagai bentuk menyikapi sunnah.

Di sisi lain, apabila melihat orang lain makan atau minum sambil berdiri, ada baiknya untuk tidak menyalahkan atau mencela orang tersebut.