Fenomena pinjaman online (pinjol) kini tak lagi sekadar inovasi teknologi, tetapi telah menjelma menjadi realitas sosial yang kompleks di tengah masyarakat.

Kemudahan akses tanpa tatap muka seringkali menjadi pisau bermata dua, solusi cepat di satu sisi, namun berpotensi menjerat dalam kubangan riba di sisi lain.

Menanggapi kondisi tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam keterangan terbarunya dikutip inilah.com, Selasa (7/4/2026), memberikan penjelasan hukum yang komprehensif bagi umat Islam agar tidak terjebak praktik yang dilarang syariat.

Dalam perspektif fikih, pinjol sejatinya merupakan bentuk kontemporer dari akad utang-piutang (qardh).

Islam tidak melarang praktik pinjam-meminjam, bahkan dipandang sebagai aktivitas muamalah yang dibolehkan untuk saling membantu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (berutang) untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah…” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Penggunaan media online dalam transaksi ini dinilai hanya sebagai sarana atau perantara, yang tidak mengubah hukum asalnya, yakni mubah (boleh), selama tidak terdapat unsur yang diharamkan di dalamnya.

Namun demikian, persoalan utama yang menjadikan mayoritas praktik pinjol menjadi haram bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada penerapan bunga.

Dalam fatwa Tarjih, bunga dikategorikan sebagai riba, yakni tambahan atas pokok modal tanpa imbalan jasa atau barang. Larangan ini bersifat tegas sebagaimana firman Allah:

…. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا …

“…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Rasulullah SAW bahkan memasukkan riba sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang mencelakakan (al-mubiqat).

Dalam hadis disebutkan:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ … قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّه وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ مَالِ اليَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

“Hindarilah tujuh dosa besar yang mencelakakan! … (Nabi) menjawab: Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya secara tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama baik wanita Mukmin yang lengah.” (HR. Muslim No. 145).

Di sisi lain, legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) hanya menjamin aspek hukum positif dan perlindungan konsumen, bukan kehalalan secara syariat.

Fakta di lapangan menunjukkan, banyak pinjol legal masih menerapkan sistem bunga yang termasuk riba.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih selektif dengan memilih layanan berbasis syariah yang menggunakan akad seperti wadiah, mudarabah, atau musyarakah.

Masyarakat bisa memanfaatkan beberapa platform syariah yang telah terdaftar di OJK.

Sebagai solusi konkret, Muhammadiyah juga mendorong optimalisasi peran Lazismu dalam membantu golongan gharimin, yakni mereka yang terlilit utang demi memenuhi kebutuhan dasar.