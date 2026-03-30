Dokter spesialis kedokteran olahraga lulusan Universitas Indonesia, Antonius Andi Kurniawan, Sp.KO, mengingatkan bahwa memaksakan olahraga setelah berpuasa dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan.

Menurutnya, tubuh yang telah berpuasa selama berjam-jam mengalami penurunan cadangan energi dan cairan. Jika langsung dipaksa kembali ke intensitas latihan normal atau lebih tinggi, risiko cedera hingga gangguan sistemik meningkat.

“Memaksakan diri kembali ke porsi normal atau lebih tinggi secara mendadak meningkatkan risiko mulai dari cedera sampai terkena sindrom overtraining,” ujarnya dikutip dari Antara, Senin (30/3).

Risiko Cedera hingga Kerusakan Otot

Andi menjelaskan, peningkatan beban latihan yang terlalu cepat dapat memicu cedera muskuloskeletal seperti strain otot, sprain ligamen, hingga tendinitis. Selain itu, kondisi Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) juga dapat terjadi lebih berat, ditandai nyeri dan kekakuan otot yang mengganggu aktivitas harian.

Dalam kasus ekstrem, olahraga berlebihan tanpa hidrasi cukup dapat menyebabkan Rhabdomyolysis, yaitu kerusakan otot berat yang melepaskan mioglobin ke dalam darah dan berisiko merusak ginjal.

Meski jarang, kondisi ini menjadi perhatian serius terutama pada individu yang memaksakan latihan intensitas tinggi dalam kondisi tubuh belum siap.

Selain itu, risiko lain adalah sindrom overtraining, yaitu kondisi kelelahan kronis yang dapat memicu gangguan tidur, penurunan imunitas, serta penurunan performa fisik.

Naikkan Intensitas Secara Bertahap

Untuk menghindari risiko tersebut, Andi menyarankan peningkatan durasi dan intensitas latihan dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi kembali setelah perubahan pola makan dan energi selama Ramadhan.

Selain latihan, pengaturan nutrisi juga menjadi faktor penting. Pola makan seimbang dengan fokus pada karbohidrat kompleks diperlukan untuk mengembalikan cadangan glikogen otot.

Kebutuhan protein bagi individu aktif berkisar 1,6–2,2 gram per kilogram berat badan per hari, mengacu pada pedoman International Society of Sports Nutrition. Distribusi asupan protein juga perlu diperhatikan, yakni sekitar 20–40 gram setiap 3–4 jam untuk mendukung sintesis protein otot.