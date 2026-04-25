Polemik pembasmian ikan sapu-sapu di sungai-sungai Jakarta kembali menjadi sorotan. Selain menyangkut aspek lingkungan, isu ini juga menyentuh dimensi etika dan syariah.

Sejalan dengan pandangan Komisi Fatwa MUI, kalangan akademisi menawarkan solusi alternatif agar kebijakan tersebut tidak sia-sia sekaligus tetap beradab.

Guru Besar Teknologi Hasil Perikanan (THP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, Prof Mala Nurilmala mendorong hasil pembasmian ikan sapu-sapu oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi pupuk tanaman hias.

Prof Mala menyayangkan cara Pemprov DKI Jakarta yang sempat mengubur hidup-hidup ikan sapu-sapu dalam operasi pembasmian ikan sapu-sapu karena dinilai tidak ada manfaatnya.

Meski begitu, dia menilai operasi ini sangat positif dan masuk kategori force majeure dalam rangka keseimbangan ekositem lingkungan.

"Sebaiknya ikan sapu-sapu dimanfaatkan untuk pupuk cair tanaman hias. Memang tidak bisa digunakan lagi untuk makhluk hidup karena berada di perairan yang sangat tercemar oleh logam berat," kata Prof Mala dilaporkan MUI Digital, Sabtu (25/4/2026).

Direktur InCoPro (asosiasi co-product akuatik Indonesia) ini mengingatkan, ikan sapu-sapu yang berada di perairan sungai Jakarta sudah tercemar dengan logam berat, sehingga tidak aman jika digunakan untuk makhluk hidup.

"Bukan hanya untuk dikonsumsi manusia, melainkan juga apabila ikan sapu-sapu yang berada di perairan tercemar Jakarta dijadikan pakan ternak seperti ayam dan bebek," ujarnya.

Senior Researcher Halal Science Center IPB ini menerangkan, apabila ikan sapu-sapu berada di perairan tidak tercemar, ikan ini seperti ikan pada umumnya yang aman untuk dikonsumsi manusia dan dijadikan pakan ternak.

"Sebenarnya ikan sapu-sapu ini kalau ada penyeimbang ekosistemnya bisa melestarikan lingkungan dan bermanfaat menyerap logam. Cuma ini tidak ada makanan, gak ada pembasmi yang lainnya, akhirnya dia banyak banget bahkan jadi merusak lingkungan karena ekosistemnya gak ada," tegasnya.

Auditor Halal LPPOM MUI ini menjelaskan, ikan sapu-sapu adalah ikan yang bisa beradabtasi dengan baik dalam segala kondisi. Dia menegaskan, pembasmian ikan sapu-sapu perlu dimanfaatkan, dibanding dikubur, apalagi dikubur hidup-hidup.

Ia juga menyoroti risiko kesehatan akibat logam berat, merujuk pada kasus penyakit Minamata di Jepang.

"Ikan yang tercemar itu dijadikan rantai makanan. Misalnya ikan ini dimakan hewan, masuk logam beratnya. Hewan tersebut dimakan manusia secara terakumulasi, sehingga menimbulkan bahaya," ujarnya.

Selain itu, Prof Mala mengingatkan, penguburan ikan sapu-sapu bukan solusi efektif karena proses penguraiannya sangat lama akibat cangkang yang keras.

Perspektif Syariah: Ada Maslahat, Tapi Metode Dipersoalkan

Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI menanggapi operasi pembasmian ikan sapu-sapu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga ketika proses penguburan ikan sapu-sapu masih dalam keadaan hidup.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, mengingatkan penguburan massal ikan sapu-sapu dalam keadaan masih hidup menyalahi dua prinsip. Pertama prinsip rahmatan lil ‘alamin dan prinsip kesejahteraan hewan atau kesrawan (kesejahteraan hewan).

Kendati demikian, dia mengakui kebijakan Pemerintah DKI dalam mengendalikan ikan sapu-sapu atau pleco itu baik atau ada maslahah, karena itu termasuk hifz al-bi’ah (Perlindungan Lingkungan).

Hal itu karena ikan sapu-sapu atau pleco itu dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam ikan lokal.

“Itu sejalan dengan maqasid syariah yaitu masuk kategori ḍharuriyyat ekologis modern,” kata Kiai Miftah dilansir dari MUI Digital, di Jakarta.

Kiai Miftah menjelaskan, selain itu kebijakan lingkungan tersebut juga masuk Hifz an-Nasl (Keberlanjutan makhluk hidup), karena dapat menjaga biodiversitas dan mencegah kepunahan spesies lokal, sehingga keseimbangan generasi makhluk hidup dapat terjaga.

Namun dari perspektif syariah ada problem, yaitu membunuh hewan dibolehkan jika ada maslahat, namun metode mengubur ikan sapu-sapu dalam keadaan hidup-hidup terdapat unsur penyiksaan karena termasuk memperlambat kematian.

Kiai Miftah mengaskan, hal itu tidak sesuai dengan prinsip ihsan (baik). Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW.

Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.” (HR. Muslim, no. 1955)

Kiai Miftah, begitu akrab disapa, problem berikutnya adalah dari sisi etika kesejahteraan hewan. Mengubur ikan hidup-hidup itu dianggap tidak manusiawi.

“Cara tersebut dianggap menimbulkan penderitaan yang tidak perlu," kata dia.

Sungai “Sakit” dan Ancaman Ekologi

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof Yusli Wardiatno, menyoroti kondisi kritis Sungai Ciliwung yang kini telah didominasi oleh populasi ikan sapu-sapu (pleco).

Menurutnya, melimpahnya ikan sapu-sapu di Ciliwung bukanlah tanda ekosistem yang kaya, melainkan indikasi kuat bahwa sungai tersebut sedang “sakit”.

“Saat ini, ikan sapu-sapu adalah spesies yang paling mudah ditemukan di Ciliwung, seolah-olah sungai tersebut ‘memang miliknya’. Dominasi ini menunjukkan perubahan mendasar pada kondisi sungai, yang menyebabkan hilangnya keragaman ikan air tawar lokal yang sebelumnya dikenal tinggi di sungai-sungai di Jawa,” ujarnya dikutip dari siaran pers IPB University.

Prof Yusli menjelaskan, berkurangnya ikan lokal bukan semata karena kalah bersaing, tetapi karena lingkungan sungai sudah berubah drastis akibat limbah domestik, industri, dan limpasan perkotaan.

Dalam kondisi ini, ikan sapu-sapu justru menjadi spesies yang diuntungkan karena mampu bertahan di air tercemar, oksigen rendah, dan lingkungan ekstrem.

Namun, ia mengingatkan pemanfaatan ikan sapu-sapu sebagai sumber ekonomi tetap berisiko tinggi.

“Risiko kesehatan juga tetap ada meskipun ikan diolah menjadi produk nonpangan seperti pakan, pupuk, atau bahan industri. Logam berat berpotensi kembali masuk ke rantai makanan atau terserap tanaman melalui pupuk jika proses pengolahannya tidak benar-benar bersih,” jelasnya.

Karena itu, pemanfaatan harus dilakukan dengan pengawasan ketat, mulai dari lokasi penangkapan hingga proses pengolahan.

Lebih jauh, ia menegaskan akar masalah invasi spesies ini berasal dari kebiasaan manusia melepas ikan peliharaan ke alam bebas.