Boikot terhadap produk-produk yang dianggap terafiliasi dengan penjajah Zionis Israel sempat dinilai tidak efektif dan bukan solusi utama. Namun, sebuah riset nasional terbaru justru membongkar fakta berbeda, di mana gerakan ini justru memiliki dampak nyata, bahkan signifikan, terhadap perubahan perilaku konsumsi masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah pandangan Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, yang sebelumnya menilai aksi boikot tidak memberikan solusi konkret dan berpotensi merugikan ekonomi.

Pandangan tersebut muncul di tengah aksi boikot yang terus berlangsung sebagai respons atas agresi di Gaza, Palestina, yang menyasar sekitar 120 produk, mulai dari makanan, minuman, hingga produk konsumen cepat saji.

Polemik pun tak terhindarkan. Di satu sisi, pemerintah menyoroti dampak ekonomi yang mungkin timbul. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat tetap melihat boikot sebagai bentuk tekanan politik dan perlawanan terhadap ketidakadilan di Palestina.

Pendiri Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, menyampaikan berdasarkan hasil riset lembaga advokasi halal itu bersama BRIN, hingga kini, masyarakat yang peduli terhadap Palestina masih konsisten melakukan aksi boikot sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina.

“Hasil riset kami menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya berdampak moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia yang kini lebih berpihak kepada produk nasional,” ungkap Ikhsan kepada inilah.com di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, dengan tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, masyarakat diyakini turut mengurangi aliran pendapatan ke pihak tersebut.

Meski tidak serta-merta melemahkan Israel secara ekonomi, dampak di tingkat konsumen dinilai cukup terasa.

Sejumlah gerai makanan cepat saji yang dikaitkan dengan afiliasi penjajah Zionis Israel mulai mengalami penurunan pengunjung.

Hasil riset IHW bersama Pusat Riset Agama dan Kepercayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk “Fatwa Boikot MUI dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Industri Nasional” pertama kali dirilis pada 20 Maret 2025 di Jakarta.

Riset tersebut mengkaji pengaruh Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terhadap pola konsumsi masyarakat dan perkembangan industri nasional.

Riset yang melibatkan 975 responden di 13 wilayah kota/kabupaten menunjukkan bahwa 93,4% responden mendukung Fatwa MUI, dan 92,5% menjadi lebih selektif dalam memilih produk, dengan kecenderungan beralih ke produk nasional.

Pergeseran konsumsi terjadi signifikan pada sektor makanan cepat saji (77,6%), minuman (75,2%), dan air mineral (78,2%).

Masyarakat kini semakin masif menghindari merek global yang dianggap terafiliasi dengan Zionis Israel, dan beralih ke produk lokal seperti Le Minerale, sebagai pilihan air minum dalam kemasan.

Peneliti dari BRIN Fauziah menyebut, gerakan boikot ini justru membuka peluang besar bagi UMKM dan industri lokal untuk berkembang.

"Fatwa MUI 83 menjadi momentum penguatan ekonomi nasional berbasis etika konsumsi. Ini menunjukkan bahwa keputusan religius bisa mendorong solidaritas ekonomi yang konkret,” kata Fauziah dalam pemaparan hasil riset.

Produk nasional kini lebih dilirik karena dinilai berkualitas dan lebih menjamin kemandirian ekonomi. Sejumlah produsen lokal dilaporkan mengalami lonjakan permintaan.

Riset tersebut juga merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain sosialisasi lanjutan Fatwa MUI, penguatan label produk nasional, dukungan pemerintah terhadap produk lokal, penyusunan daftar resmi produk terafiliasi Israel untuk mencegah hoaks, serta kolaborasi lintas sektor.