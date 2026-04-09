Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tengah menggodok fatwa terkait praktik jual-beli emas digital, dengan penegasan utama setiap transaksi wajib memiliki emas fisik sebagai dasar (underlying).

Ketua Badan Pengurus DSN MUI, KH. Muhammad Cholil Nafis, mengungkapkan kajian tersebut dilakukan untuk memastikan transaksi emas digital tetap sesuai dengan prinsip syariah di tengah maraknya perdagangan berbasis online.

Ulama kelahiran Sampang, Madura, pada 1 Juni 1975 ini menjelaskan, DSN MUI mensyaratkan transaksi jual-beli emas secara digital harus ada fisiknya.

"DSN MUI akan mengkaji fatwa jual-beli emas secara digital. Kita mensyaratkan emasnya harus ada. Tidak boleh digital saja tanpa ada emasnya," kata Kiai Cholil dilansir dari laporan MUI Digital, Kamis (9/4/2026).

Wakil Ketua Umum MUI ini menegaskan, pembahasan fatwa tersebut berbeda dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion.

Ia menilai, terdapat perbedaan antara perdagangan emas batangan dengan praktik jual-beli emas digital yang berkembang saat ini.

"Kalau bulion itu kan emas diperdagangkan, emas pembelian. Kalau ini enggak, orang jual-beli emas dengan cara online. Nah kita mensyaratkan emasnya harus ada," ujarnya.

Untuk memperkuat kajian, DSN MUI mengundang Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, pada Selasa (7/4/2026) di Kantor DSN MUI, Jalan Dempo, Menteng, Jakarta Pusat.

Tirta membenarkan kehadirannya guna memberikan penjelasan mengenai mekanisme jual-beli emas fisik secara digital.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kesesuaian transaksi dengan kaidah syariah.

"Apakah emas fisik secara digital ini sesuai syariat Islam, kaidah Islam, sehingga nanti fatwanya bisa dinyatakan ini tidak ada unsur haram," ujarnya.

Ia menambahkan, perdagangan emas fisik secara digital merupakan transaksi yang didukung oleh keberadaan emas nyata dan dijamin oleh pemerintah.

Selain itu, ekosistemnya juga telah dilengkapi dengan manajemen risiko.