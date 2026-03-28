Momentum Lebaran kerap membawa kebahagiaan, namun di sisi lain juga memicu lonjakan pengeluaran yang tak sedikit.

Mulai dari belanja kebutuhan Hari Raya hingga pengeluaran tak terduga, kondisi ini sering kali membuat keuangan keluarga terganggu bahkan kehabisan dana.

Melihat fenomena tersebut, dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Dr Wita Juwita Ermawati, membagikan sejumlah langkah strategis agar kondisi finansial keluarga tetap terjaga usai Lebaran.

Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan. Setiap keluarga disarankan menghitung total pengeluaran selama Lebaran dan meninjau kembali posisi keuangan saat ini.

“Penting untuk memeriksa apakah ada pos keuangan yang terganggu, tabungan yang terpakai, atau bahkan utang yang muncul,” ujarnya dalam siaran pers IPB University dikutip inilah.com, Sabtu (28/3/2026).

Selain itu, upaya menabung kembali pasca-Lebaran menjadi langkah krusial. Hal ini tidak hanya untuk memulihkan kondisi keuangan, tetapi juga untuk menjaga konsistensi terhadap tujuan finansial yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam pengelolaan keuangan, Dr Wita menyarankan agar keluarga mengidentifikasi kebutuhan secara rinci, baik kebutuhan rutin harian maupun kebutuhan nonrutin dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Kebutuhan tersebut mencakup berbagai aspek seperti pendidikan anak, kesehatan, hingga rencana liburan.

Setelah itu, seluruh kebutuhan perlu disusun berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan y kemampuan pendapatan.

Dengan demikian, pengeluaran dapat lebih terkendali dan tidak melampaui batas kemampuan finansial.

Tak hanya itu, ia juga mendorong keluarga untuk menetapkan target keuangan masa depan, seperti dana pernikahan, ibadah, maupun investasi.

Ketersediaan tabungan yang cukup dinilai sangat penting untuk menghindari jeratan utang, terutama dalam kondisi darurat.

Ia pun mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan pinjaman online (pinjol) sebagai solusi instan.

Pola 50-30-20

Dalam menyusun anggaran, Dr Wita merekomendasikan penerapan pola 50-30-20.

Pola tersebut membagi alokasi pendapatan menjadi tiga bagian utama, yakni 50 persen untuk kebutuhan pokok, 30 persen untuk keinginan atau cicilan utang, serta 20 persen untuk tabungan.

Jika pengeluaran rutin lebih besar dibandingkan pendapatan, keluarga perlu melakukan penyesuaian dengan mengurangi pos pengeluaran yang tidak mendesak.

Selain itu, mencari sumber penghasilan tambahan juga dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan keuangan.

Dengan disiplin dalam mengelola anggaran serta melakukan evaluasi keuangan secara berkala, masalah finansial pasca-Lebaran dapat diminimalkan.