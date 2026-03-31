Pasca-Ramadan, tren masyarakat kembali berolahraga meningkat. Namun, para ahli mengingatkan agar aktivitas fisik tidak dilakukan secara terburu-buru.

Transisi bertahap menjadi kunci utama untuk menghindari cedera dan kelelahan berlebih.

Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga lulusan Universitas Indonesia (UI), dr. Antonius Andi Kurniawan Sp.KO, menegaskan pentingnya adaptasi ulang tubuh sebelum kembali ke rutinitas latihan seperti sediakala.

"Untuk menghindari cedera dan kelelahan berlebih, individu perlu melakukan transisi bertahap," kata Andi di Jakarta dikutip ANTARA, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah evaluasi kondisi fisik. Masyarakat tidak disarankan langsung menggunakan intensitas latihan seperti sebelum Ramadhan.

Pada minggu pertama, beban latihan idealnya dimulai dari 50 hingga 70 persen dari kapasitas maksimal sebelumnya.

Setelah itu, peningkatan dapat dilakukan secara bertahap dengan prinsip progressive overload.

Andi merekomendasikan penambahan beban sekitar 10 persen setiap pekan agar tubuh dapat beradaptasi secara optimal tanpa risiko cedera.

Selain itu, pemanasan juga menjadi aspek penting yang kerap diabaikan. Ia menekankan pentingnya pemanasan yang adekuat dengan fokus pada mobilitas sendi dan aktivasi otot untuk mempersiapkan sistem saraf pusat sebelum berolahraga.

Tak kalah penting, kebutuhan dasar tubuh juga harus dipenuhi. Asupan cairan sebanyak dua hingga tiga liter per hari serta tidur cukup selama 7 hingga 9 jam menjadi faktor utama dalam mendukung pemulihan otot.

Andi juga menyoroti fenomena penurunan performa selama puasa yang dikenal sebagai detraining effect. Kondisi ini dapat terjadi akibat berkurangnya aktivitas fisik selama 2 hingga 4 minggu.

Meski demikian, ia menenangkan penurunan tersebut umumnya bersifat sementara.

Berdasarkan studi dalam Journal of Sports Sciences, kapasitas aerobik (VO2 max) dan kekuatan otot memang dapat menurun ringan. Namun, karena durasi Ramadan relatif singkat, kondisi ini dapat pulih dengan cepat berkat mekanisme muscle memory.

Sementara itu, Dokter Spesialis Kesehatan Olahraga, dr. Andhika Raspati Sp.KO, menguatkan pandangan tersebut.

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu terburu-buru mengejar target kebugaran setelah Ramadan.

Ia mencontohkan, pelari yang biasanya menempuh jarak 5 kilometer sebaiknya memulai kembali dari 3 kilometer. Begitu pula dengan latihan beban, dari 10 kilogram dapat diturunkan menjadi 7,5 kilogram sebagai tahap awal.

"Yang perlu disiapkan adalah mengurangi dulu dari level yang biasanya sebelum dia berhenti oleh raga. Masalah kesehatannya ya pasti ya kalau misalnya dia memaksakan atau berlatih di atas kemampuannya, terlalu jauh di atas kemampuannya, ya cedera yang pasti," ujar Andhika.

Selain intensitas latihan, Andhika juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan asupan kalori dengan aktivitas fisik.

Keseimbangan antara energi masuk dan energi yang dikeluarkan menjadi kunci untuk menjaga kebugaran tubuh secara optimal.