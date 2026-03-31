Memaksakan diri berolahraga setelah menjalani ibadah puasa ternyata menyimpan risiko serius bagi kesehatan.

Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga lulusan Universitas Indonesia, dr. Antonius Andi Kurniawan Sp.KO, mengingatkan masyarakat agar tidak langsung kembali ke intensitas latihan normal secara mendadak.

"Memaksakan diri kembali ke porsi normal atau lebih tinggi secara mendadak meningkatkan risiko mulai dari cedera sampai terkena sindrom overtraining," kata Andi di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, tubuh membutuhkan waktu adaptasi setelah puasa. Karena itu, beban maupun durasi latihan sebaiknya ditingkatkan secara bertahap agar kemampuan fisik dapat pulih secara optimal tanpa memicu masalah kesehatan.

Jika dipaksakan, risiko cedera muskuloskeletal bisa terjadi, seperti strain otot, sprain ligamen, hingga tendinitis.

Kondisi tersebut muncul akibat beban latihan yang melebihi kapasitas adaptasi jaringan tubuh.

Selain itu, terdapat pula risiko Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) yang berat. Kondisi ini ditandai dengan nyeri dan kekakuan otot yang dapat mengganggu aktivitas harian.

Tak hanya itu, dalam kondisi ekstrem, individu berpotensi mengalami rhabdomyolysis, yakni kerusakan otot berat yang melepaskan mioglobin ke dalam darah dan berisiko merusak ginjal.

"Meskipun jarang, ini bisa terjadi pada aktivitas berlebih tanpa hidrasi cukup," ujar dia.

Dokter yang praktik di Rumah Sakit Pondok Indah-Bintaro Jaya itu juga menyebut risiko lain berupa sindrom overtraining atau kelelahan kronis yang dapat memicu gangguan tidur serta menurunkan imunitas tubuh.

Untuk mencegah hal tersebut, Andi menyarankan agar olahraga dilakukan secara bertahap, disertai pengaturan nutrisi yang tepat, termasuk asupan protein yang stabil.

"Kembalilah ke pola makan gizi seimbang. Fokus pada karbohidrat kompleks sebagai sumber energi utama untuk mengisi kembali simpanan glikogen otot yang digunakan saat latihan," kata dia.

Mengacu pada pedoman International Society of Sports Nutrition (ISSN), kebutuhan protein bagi individu aktif berkisar antara 1,6 hingga 2,2 gram per kilogram berat badan per hari.

"Apakah harus lebih banyak? Tidak harus lebih banyak dari standar atlet atau individu aktif biasanya, namun yang terpenting adalah distribusi protein," pungkasnya.