Daging Aman dan Halal Ternyata Ditentukan dari Cara Menyimpannya!

Daging menjadi salah satu sumber protein hewani yang penting bagi tubuh manusia. Kandungan gizinya yang tinggi membuat daging banyak dikonsumsi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan, menjaga kesehatan, hingga membantu regenerasi jaringan tubuh.

Namun, di balik manfaat tersebut, daging juga termasuk bahan pangan yang sangat mudah rusak apabila tidak ditangani secara tepat.

Mulai dari proses penyembelihan, distribusi, hingga penyimpanan, seluruh tahapan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas, keamanan, bahkan kehalalan daging yang dikonsumsi masyarakat.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian, Sri Usmiati, menjelaskan, daging memiliki kandungan protein berkualitas tinggi yang mudah dicerna tubuh.

“Daging bukan hanya sumber protein berkualitas tinggi, melainkan juga mudah dicerna tubuh sehingga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan, menjaga kesehatan, dan membantu regenerasi jaringan,” ujar Sri Usmiati, dikutip dari Jurnal Halal LPPOM, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, kualitas daging bisa menurun dengan sangat cepat setelah proses pemotongan. Perubahan fisiologis, kimiawi, dan mikrobiologis dapat memicu pembusukan apabila penanganan tidak dilakukan dengan cepat dan benar.

“Tanpa penanganan yang baik, daging dalam waktu lebih dari sehari bisa mengalami pembusukan dan menimbulkan aroma tidak sedap. Karena itu, proses penanganan harus cepat dan tepat,” katanya.

Prinsip ASUH Jadi Standar Penting

Sri Usmiati menegaskan, daging yang layak dikonsumsi harus memenuhi prinsip ASUH, yakni aman, sehat, utuh, dan halal. Prinsip ini menjadi standar penting dalam menjaga mutu pangan sekaligus melindungi konsumen.

Daging segar umumnya memiliki warna merah cerah, tekstur kenyal, serta aroma khas yang tidak menyengat.

Selain itu, daging juga harus bebas dari kontaminasi bakteri, parasit, maupun residu bahan kimia berbahaya.

Tak kalah penting, aspek kehalalan juga harus dijaga sejak awal proses penyembelihan hingga distribusi ke masyarakat.

Daging yang berasal dari rumah potong hewan resmi dan diproses sesuai syariat Islam dinilai lebih terjamin kualitas serta kehalalannya.

“Kehalalan daging harus dijaga sejak proses penyembelihan hingga distribusi. Jika salah satu tahap tidak sesuai, maka status kehalalannya bisa diragukan,” kata Sri Usmiati menjelaskan.

Dalam Islam, makanan halal tidak hanya dilihat dari jenis bahan yang digunakan, tetapi juga dari proses pengolahan dan penyimpanannya.

Karena itu, menjaga kualitas penyimpanan menjadi bagian penting dalam memastikan daging tetap halal dan aman dikonsumsi.

Penyimpanan Jadi Penentu Kualitas

Sri Usmiati menambahkan, penanganan pascapanen seperti pelayuan, pemotongan, pembersihan, hingga pengemasan sangat menentukan kualitas akhir daging yang diterima konsumen.

Penanganan yang tepat dapat menghambat pertumbuhan bakteri sekaligus mempertahankan kandungan nutrisi di dalam daging.

Masyarakat juga diimbau lebih teliti saat memilih daging. Daging segar sebaiknya tidak berlendir, tidak berbau busuk, dan memiliki warna merah cerah alami.

Kebersihan selama pengolahan juga harus diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi silang.

Selain itu, suhu penyimpanan menjadi faktor penting yang sering diabaikan banyak orang. Untuk konsumsi jangka pendek, daging dianjurkan disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 0–4 derajat Celsius.

Sedangkan untuk penyimpanan lebih lama, daging sebaiknya ditempatkan di freezer bersuhu minus 18 derajat Celsius.

Penggunaan kemasan tertutup seperti plastik food grade atau vacuum pack juga disarankan agar kualitas daging tetap terjaga lebih lama.

Daging segar idealnya segera diolah dalam waktu satu hingga dua hari. Setelah dicairkan dari kondisi beku, daging juga tidak dianjurkan dibekukan kembali karena dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri dan menurunkan kualitasnya.