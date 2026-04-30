Inovasi berbasis riset kembali lahir dari kampus. Guru Besar IPB University, Prof Mala Nurilmala, memperkenalkan terobosan minuman kolagen berbahan dasar limbah perikanan yang tak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjawab tantangan halal dan keberlanjutan lingkungan.

Selama ini, limbah industri perikanan seperti kulit, tulang, sisik, hingga gelembung renang kerap dipandang sebelah mata. Padahal, kandungan protein dan kolagennya sangat tinggi.

Melalui inovasi tersebut, limbah yang sebelumnya hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau produk sederhana kini diolah menjadi minuman kolagen bernilai tambah.

“Kolagen merupakan protein bernilai tinggi yang banyak digunakan dalam industri pangan, kosmetik, kesehatan, dan nutraceutical,” ujar Prof Mala Nurilmala dalam siaran pers IPB University dikutip inilah.com, Kamis (30/4/2026).

Langkah tersebut sekaligus menjawab ketergantungan Indonesia terhadap impor kolagen berbahan baku babi atau sapi yang belum tentu terjamin kehalalannya.

Dengan bahan baku ikan, produk ini dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim sekaligus memperkuat ekosistem industri halal nasional.

Varian Baru Collagen Z

Produk kolagen berbasis ikan bernama Collagel yang dirilis pada Februari 2025 telah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kini, inovasi tersebut dikembangkan lebih lanjut melalui varian minuman baru bertajuk Collagen Z. Produk itu hadir dalam berbagai pilihan rasa populer seperti kopi, matcha, mangga, hingga berry, menyasar pasar generasi muda sekaligus memperluas daya tarik konsumen.

Pengembangan Collagen Z melibatkan kolaborasi strategis bersama PT Telkom Indonesia Tbk melalui Divisi Social Responsibility Center, yang bekerja sama dengan Yayasan SayHI serta Halal Science Center (HSC) IPB University.

Dorong Ekonomi Rakyat dan Digitalisasi UMKM

Kolaborasi itu tak berhenti pada inovasi produk. Program pemberdayaan turut digelar melalui pelatihan dan workshop bagi pemuda serta ibu-ibu PKK di wilayah Bogor dan Jakarta.

Peserta mendapatkan pembekalan komprehensif, mulai dari manajemen produksi, pemasaran digital, hingga pencatatan usaha berbasis teknologi.

Selain itu, mereka juga difasilitasi sarana penunjang usaha seperti booth penjualan dan kendaraan roda tiga untuk mendukung distribusi produk Collagen Z.

Manager Business, Government, Enterprise Service Manager PT Telkom Indonesia Noviana Putri Kusumasari menegaskan, onovasi itu tidak sekadar pemberdayaan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan melalui konsep circular economy dan keberlanjutan.

Model Ekonomi Sirkular Berbasis Halal

Inisiatif itu dinilai sebagai model konkret ekonomi sirkular berbasis halal yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

Dengan memanfaatkan limbah perikanan menjadi produk bernilai tinggi, program ini tidak hanya membuka peluang usaha baru, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan.

Lebih jauh, kolaborasi antara Halal Science Center IPB, Yayasan SayHI, dan Telkom Indonesia diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperluas ekosistem industri halal nasional.