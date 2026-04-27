Selama ini, sebagian masyarakat masih memandang Kantor Urusan Agama (KUA) hanya sebagai tempat mencatat pernikahan. Persepsi ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi jelas belum utuh.

Di balik fungsi administratif tersebut, KUA sesungguhnya memegang peran strategis sebagai pusat layanan keagamaan dan sosial di tingkat kecamatan.

Transformasi ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, yang menyebutkan KUA memiliki delapan fungsi utama serta satu mandat strategis tambahan.

Regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mengubah wajah KUA dari sekadar lembaga pencatat nikah menjadi simpul pelayanan umat yang lebih luas.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, menegaskan perlunya perubahan cara pandang tersebut.

“Hari ini kita sedang mendorong bahwa KUA itu tidak hanya semata-mata kantor urusan asmara. KUA itu menjadi balai nikah dan pusat layanan keagamaan tingkat kecamatan,” ujarnya saat kegiatan GEMAH KUA ASRI di KUA Pamulang, Tangerang Selatan, belum lama ini sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemenag, Senin (27/4/2026).

Sembilan Layanan Umat di KUA

Mengacu pada regulasi tersebut, berikut sembilan layanan yang kini menjadi bagian dari fungsi KUA:

1. Layanan Nikah dan Rujuk

KUA tetap menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta rujuk, termasuk melalui digitalisasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

2. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah

KUA tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga membimbing calon pengantin serta pasangan suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas.

3. Bimbingan Kemasjidan

KUA berperan dalam pembinaan masjid dan penguatan fungsi takmir sebagai penggerak kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan.

4. Konsultasi Syariah

Masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi terkait persoalan muamalah, waris, hingga ibadah, sebagai solusi atas problem keagamaan sehari-hari.

5. Penyuluhan dan Edukasi Keagamaan

KUA menjalankan fungsi bimbingan dan penerangan agama Islam melalui berbagai program penyuluhan yang meningkatkan literasi keagamaan masyarakat.

6. Bimbingan Zakat dan Wakaf

KUA turut mendorong penguatan ekonomi umat melalui optimalisasi zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan berbasis syariah.

7. Pengelolaan Data Keagamaan

KUA menjadi pusat data keagamaan di tingkat kecamatan, mencakup data nikah, masjid, penyuluhan, serta potensi zakat dan wakaf.

8. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

Fungsi administratif tetap dijalankan secara profesional, meliputi pengelolaan arsip, keuangan, hingga sarana dan prasarana.

9. Sistem Peringatan Dini Konflik Keagamaan

KUA juga memiliki mandat strategis sebagai early warning system terhadap konflik sosial berdimensi keagamaan.

“KUA menjadi salah satu lokus untuk early warning system konflik sosial berdimensi keagamaan. Jadi memang semua orang bertemu di kantor urusan agama,” jelas Ahmad.

Wajah Baru Layanan Keagamaan

Secara kelembagaan, KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Artinya, seluruh layanan yang berada di bawah Ditjen Bimas Islam harus dapat diakses melalui KUA.

“Karena dia UPT-nya Ditjen Bimas Islam, maka sekurang-kurangnya layanan yang ada pada Direktorat Jenderal Bimas Islam itu ada pada kantor urusan agama,” tegasnya.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Kementerian Agama terus memperkuat infrastruktur KUA.

Sejak 2016, sebanyak 1.758 gedung KUA telah dibangun melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menurut Zayadi, penguatan sarana dan prasarana menjadi kunci dalam menjawab ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap layanan KUA.

“Sekali lagi karena harapan publik terhadap layanan KUA itu begitu sangat tinggi. Semua pihak berharap pemerintah, masyarakat, semua,” ujarnya saat meninjau KUA Pamulang.

Peninjauan tersebut juga memastikan layanan tetap berjalan optimal, termasuk di tengah kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat.

Lebih dari Sekadar Administrasi

Kehadiran KUA hari ini mencerminkan peran negara dalam membangun kehidupan keagamaan yang lebih terstruktur, inklusif, dan solutif.

Dari urusan keluarga hingga ekonomi umat, dari edukasi hingga deteksi konflik, KUA menjadi simpul penting dalam menjaga harmoni sosial berbasis nilai-nilai Islam.