Bukan Beras Biasa, Inovasi IPB Ini Bikin Diabetes Minder

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nasi tetap menjadi pangan pokok yang sulit tergantikan. Namun, meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan mendorong hadirnya inovasi pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memberikan manfaat fungsional.

Di tengah kebutuhan tersebut, inovasi berbasis rumput laut dari IPB University mencuri perhatian publik dan pemangku kebijakan.

Produk bernama Kasea Seaweed ini bahkan turut menjadi sorotan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seiring meningkatnya urgensi diversifikasi pangan dan pengendalian penyakit tidak menular seperti diabetes di Indonesia.

Pangan Fungsional Berbasis Lokal

Kasea Seaweed merupakan beras analog instan berbahan dasar campuran tepung beras, jagung, dan singkong yang diperkaya dengan tepung rumput laut.

Produk itu diproses menggunakan teknologi ekstrusi, sehingga menghasilkan butiran menyerupai nasi dengan karakteristik fisik dan sensori yang dapat diterima konsumen, sekaligus memiliki nilai tambah dari sisi kesehatan.

Inovasi tersebut dikembangkan oleh Sri Purwaningsih, Guru Besar Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).

“Fokus utama pengembangan Kasea Seaweed adalah sebagai pangan fungsional yang berpotensi membantu pengelolaan diabetes,” jelasnya.

Bukti Ilmiah dan Manfaat Kesehatan

Sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi nasi rumput laut ini berkontribusi dalam menurunkan kadar glukosa darah puasa serta meningkatkan sensitivitas insulin secara signifikan.

Mekanisme fisiologis yang mendasari manfaat tersebut diduga terkait dengan tingginya kandungan serat pangan, yang berperan dalam memperlambat pengosongan lambung dan penyerapan glukosa di usus.

Dengan demikian, lonjakan kadar gula darah setelah makan dapat dikendalikan, sebuah temuan penting bagi upaya pencegahan dan pengelolaan diabetes di masyarakat.

Selain itu, Prof Sri menuturkan, rumput laut sebagai bahan utama kaya akan senyawa bioaktif, seperti karotenoid, fenolik, polifenol, vitamin, dan mineral, serta memiliki aktivitas antioksidan yang kuat.

“Kombinasi komponen ini menjadikan Kasea Seaweed tidak hanya bernilai gizi tinggi, tetapi juga berpotensi memberikan efek protektif terhadap stres oksidatif, “ ungkapnya.

Respons Positif dan Hilirisasi Produk

Dari sisi penerimaan konsumen, produk ini memperoleh respons positif. Sejumlah pengguna melaporkan rasa kenyang yang lebih lama, tekstur yang lebih lembut, serta pengalaman konsumsi yang berbeda dibandingkan nasi konvensional.

Hal tersebut menegaskan inovasi pangan sehat tetap dapat memenuhi preferensi sensori masyarakat tanpa mengorbankan kenyamanan konsumsi.

Setelah melalui tahap penelitian dan pengembangan, Kasea Seaweed kini memasuki fase hilirisasi sebagai produk beras analog yang sudah tersedia di pasar, baik online maupun offline.

Langkah itu menjadi bukti komitmen IPB University dalam mendorong hasil riset agar lebih aplikatif dan berdampak nyata.

Dorong Diversifikasi dan Gaya Hidup Sehat

Dengan potensi sebagai pangan fungsional, Kasea Seaweed diharapkan menjadi solusi alternatif dalam mendukung pola makan sehat, khususnya bagi individu dengan risiko atau kondisi diabetes.

Produk tersebut juga sesuai untuk program diet, aman dikonsumsi karena bebas gluten (gluten-free), serta cocok bagi vegan.

Lebih luas, inovasi ini memperkuat agenda diversifikasi pangan nasional berbasis sumber daya lokal.