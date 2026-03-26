Momentum Hari Raya Idul Fitri bukan sekadar perayaan kemenangan spiritual setelah Ramadan, tetapi juga menjadi titik krusial dalam membangun kesadaran kolektif umat Islam terhadap pentingnya konsumsi produk halal.

Di tengah meningkatnya aktivitas belanja dan konsumsi masyarakat, isu halal kembali mengemuka sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus tanggung jawab keagamaan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan Idul Fitri merupakan momentum strategis untuk memperkuat kesadaran tersebut.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih produk yang dikonsumsi, terutama saat lonjakan konsumsi terjadi menjelang dan selama Lebaran.

“Kalau ingin makan di restoran atau kafe, pastikan ada label halal. Kalau sudah berlabel halal, berarti produknya sudah melalui proses pemeriksaan, pengujian, dan penetapan kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika belum ada label halal, maka kehalalannya belum dapat dipastikan,” ujar Babe Haikal, di Jakarta, dalan siaran pers dikutip inilah.com, Kamis (26/3/2026).

Kewajiban Sertifikasi Halal Mulai Oktober 2026

Dalam konteks regulasi, pemerintah melalui BPJPH terus memperkuat sistem jaminan produk halal nasional.

Salah satu langkah besar yang akan diberlakukan adalah kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia mulai Oktober 2026.

“Semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan yang beredar wajib bersertifikat halal. Sementara untuk produk yang tidak halal, wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Ini untuk melindungi masyarakat,” jelasnya.

Kebijakan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, yang menjadi fondasi hukum dalam menjamin transparansi dan perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.

Idulf Fitri dan Tradisi Kuliner, Antara Budaya dan Kepastian Halal

Idul Fitri identik dengan berbagai tradisi kuliner khas, seperti ketupat, opor ayam, hingga aneka kue Lebaran. Dalam suasana tersebut, kesadaran halal tidak boleh diabaikan. Justru, di tengah euforia konsumsi inilah masyarakat diuji untuk tetap selektif dan bertanggung jawab.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga peran bersama. Masyarakat perlu sadar dan aktif memilih produk halal. Dengan begitu, kita bisa melindungi diri sekaligus memperkuat sistem jaminan produk halal nasional,” sambungnya.

Kemudahan Sertifikasi untuk UMK

Tak hanya menyasar konsumen, BPJPH juga terus mendorong pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), untuk mengurus sertifikasi halal.

Pemerintah menyediakan berbagai kemudahan, termasuk skema self-declare yang memungkinkan proses lebih cepat dan biaya terjangkau.

“Untuk UMK, ada fasilitasi gratis dengan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis tahun ini. Kalau mandiri, biayanya juga sangat terjangkau, hanya 230.000 rupiah saja,” pungkasnya.

Langkah tersebut menjadi penting dalam memperluas ekosistem halal nasional, sekaligus mendorong pelaku usaha kecil agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

Konsumsi Meningkat, Kesadaran Harus Menguat

Perayaan Idul Fitri memang identik dengan lonjakan konsumsi, mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga kosmetik. Namun, peningkatan ini harus diimbangi dengan kesadaran kritis masyarakat terhadap produk yang digunakan.

“Idul Fitri menjadi momen ketika konsumsi masyarakat meningkat, mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga kosmetik. Karena itu, penting bagi kita untuk tetap cermat dalam memilih produk yang dikonsumsi,” kata Haikal Hasan.

Menurutnya, memilih produk halal bukan sekadar memenuhi tuntutan agama, tetapi juga memberikan jaminan atas aspek keamanan, kebersihan, dan kualitas produk.

“Pastikan produk yang kita pilih telah bersertifikat halal. Dengan begitu, kita bisa lebih tenang saat mengonsumsinya, karena telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan halal,” lanjut Babe Haikal.

Dari Konsumen hingga Daya Saing Global

Lebih jauh, pilihan terhadap produk halal tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada skala yang lebih luas, termasuk penguatan ekonomi nasional.

“Dengan memilih produk halal, kita juga turut berkontribusi dalam memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal sekaligus mendorong daya saing produk halal Indonesia di tingkat global,” jelasnya.

BPJPH pun mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum kolektif dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan.

“Yuk dukung produk halal sebagai bagian dari upaya memperkuat produk halal nasional kita agar semakin berdaya saing dan mampu berkiprah di kancah internasional,” pungkasnya.

Menuju Ekosistem Halal yang Lebih Kuat

Kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem halal nasional.

Dengan meningkatnya kepedulian terhadap produk halal, diharapkan tercipta sinergi antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.