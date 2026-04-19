Pemerintah RI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah meneken kesepakatan halal dengan China, membuka peluang besar bagi produk halal Indonesia untuk menembus pasar global dengan lebih cepat, efisien, dan terstandar.

BPJPH menandatangani perjanjian pengakuan (recognition agreement) dengan lembaga halal luar negeri (LHLN) Halal Madani Certification & Inspection Services Shenzhen, China belum lama ini.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip inilah.com, Minggu (19/4/2026), mengatakan kerja sama itu merupakan langkah strategis dalam memperkuat konektivitas sistem jaminan produk halal Indonesia dengan ekosistem halal global.

“Recognition agreement ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat keterhubungan sistem sertifikasi halal Indonesia dengan lembaga halal luar negeri, sehingga proses pengakuan dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan tetap menjaga standar halal yang berlaku,” ujar Haikal.

Lebih lanjut, ia mengatakan kerja sama tersebut mencakup pengakuan sertifikasi halal untuk produk pangan (food), barang gunaan, penyimpanan (storage), kemasan (packaging), dan distribusi.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan komponen penting dalam rantai pasok (supply chain) produk halal global.

Haikal berharap pengakuan tersebut dapat mempercepat proses distribusi lintas negara, sekaligus memastikan pemenuhan standar halal tetap terjaga.

Selain itu, Haikal menekankan aspek packaging, storage, and distribution memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi produk halal antarnegara.

“Ruang lingkup packaging, storage, dan distribution berkaitan langsung dengan sistem distribusi dalam rantai pasok. Karena itu, proses recognition agreement ini kami percepat untuk menjawab kebutuhan industri, sekaligus memastikan arus produk halal global dapat berlangsung lebih efektif,” kata Haikal.

Ia menambahkan, langkah itu merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem halal global, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang dan kepastian standar halal.

Sementara itu, Chairman Halal Madani Certification & Inspection Services Shenzhen, Liu Tian Lai, mengatakan pihaknya terus meningkatkan kapasitas layanan guna mendukung implementasi kerja sama tersebut.

“Kami memperkuat kapasitas sertifikasi melalui penambahan auditor serta penguatan infrastruktur pengujian halal, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih andal dan selaras dengan kebutuhan rantai pasok global,” ujar Liu.

Di sisi lain, Direktur Kemitraan dan Kerja Sama BPJPH, Fertiana Santy, menambahkan kerja sama itu akan meningkatkan kesiapan layanan sertifikasi halal dalam merespons dinamika dan perkembangan kebutuhan industri yang sangat kompetitif.