Di tengah euforia menyambut Idul Fitri, tradisi menyajikan hidangan khas Lebaran terus berkembang di kalangan umat Muslim. Salah satu yang paling populer adalah biskuit, makanan ringan yang praktis, ekonomis, dan hampir selalu hadir di meja tamu saat hari raya.

Namun, di balik kelezatan dan kepraktisannya, tersimpan persoalan serius yang kerap luput dari perhatian, yitu potensi keharaman dalam bahan dan proses produksinya.

Tradisi “Biskuit Lebaran” yang Mengakar

Banyak cara dilakukan oleh umat muslim dalam merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Salah satunya dengan menyajikan hidangan nan praktis dan ekonomis yakni biskuit.

Tidak heran jika banyak supermarket dan pasar pasar mulai menawarkan berbagai ragam biskuit sejak jauh jauh hari sebelum hari raya.

Produsen biskuit pun tidak mau kalah dengan menawarkan berbagai promosi baik di media cetak maupun media elektronik melalui berbagai iklan di layar kaca.

Fenomena tersebut seakan membentuk sebuah tradisi adanya ungkapan “biskuit lebaran” atau lebaran tidak lengkap tanpa adanya biskuit sebagai hidangan.

Secara umum, biskuit yang beredar di pasaran terbagi menjadi tiga jenis utama, yakni biskuit keras, crackers, dan cookies. Masing-masing memiliki karakteristik adonan dan proses pembuatan yang berbeda.

Proses Produksi yang Kompleks

Perbedaan jenis biskuit, tentu berbeda pula proses pembuatannya. Namun, secara garis besar, proses pembuatan biskuit terdiri dari pencampuran, pembentukan dan pemanggangan.

Tahap pencampuran bertujuan meratakan pendistribusian bahan-bahan yang digunakan dan untuk memperoleh adonan dengan konsistensi yang halus.

Bahan-bahan yang sudah tercampur, selanjutnya dicetak sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan, lalu dipanggang menggunakan oven.

Di sinilah kompleksitas mulai muncul. Banyaknya bahan tambahan dan proses industri membuka celah masuknya unsur non-halal.

Kewajiban Cermat bagi Konsumen Muslim

Mengingat bahannya yang cukup beragam dan proses produksinya yang tidak sederhana, konsumen muslim wajib mencermati biskuit yang beredar di pasaran. Sebab, tidak semua biskuit yang ditawarkan telah bersertifikat halal, terutama produk impor.

Selain itu jangan lupa pula mengkritisi bahan baku yang ada dalam biskuit tersebut, sebab bisa saja bahan tersebut berasal dari bahan yang tidak jelas kehalalannya.

Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, menegaskan adanya titik kritis dalam bahan tertentu.

“Enzim rennet yang dipakai bisa berasal dari proses mikrobial atau lambung anak sapi. Jika berasal dari proses mikrobial, maka harus dipastikan media yang dipakai untuk pertumbuhan mikrobanya tidak mengandung bahan yang diharamkan. Sementara jika berasal dari lambung anak sapi, cara penyembelihan menjadi penentu kehalalannya,” jelas Muti Arintawati dilaporkan MUI Digital, dikutip inilah.com, Jumat (20/3/2026).

Titik Kritis Bahan: Dari Tepung hingga Cokelat

Berbagai bahan yang digunakan dalam pembuatan biskuit ternyata menyimpan potensi masalah kehalalan. Berikut di antaranya:

Tepung Terigu

Sebagai bahan utama, tepung terigu di Indonesia difortifikasi dengan vitamin dan mineral. Kehalalan zat tambahan ini perlu dipastikan.

Telur

Digunakan untuk tekstur dan rasa, telur relatif aman, namun tetap harus diperhatikan proses pengolahannya.

Bahan Pengembang

Beberapa bahan seperti cream of tartar patut diwaspadai karena dapat berasal dari hasil samping industri wine.

Flavor (Perisa)

Flavor bisa berasal dari sintetik, tumbuhan, atau hewan. Jika berasal dari hewan, harus dipastikan berasal dari hewan halal dan disembelih sesuai syariat.

Pewarna

Pewarna alami maupun sintetis sering digunakan. Namun, dalam pewarna alami, terkadang digunakan gelatin sebagai pelapis yang bisa berasal dari hewan tidak halal.

Shortening (Mentega Putih)

Berasal dari lemak hewan atau nabati. Jika dari hewan, statusnya bisa menjadi syubhat.

Margarin

Meski berbasis nabati, bahan tambahan seperti stabilizer dan flavor tetap perlu dikritisi.

Ragi (Yeast)

Beberapa yeast merupakan produk samping industri bir (brewer yeast), yang kehalalannya bergantung pada proses pemurniannya.

Keju

Mengandung enzim dan bakteri starter yang bisa berasal dari sumber tidak halal, termasuk dari saluran pencernaan hewan.

Cokelat

Sering menggunakan emulsifier, whey, dan laktosa yang bisa berasal dari proses yang melibatkan bahan non-halal.

Kesadaran Halal di Era Industri Pangan

Fenomena “biskuit Lebaran” mencerminkan bagaimana budaya konsumsi berkembang seiring dengan industri pangan modern. Namun, bagi umat Muslim, aspek kehalalan tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

Kesadaran untuk membaca label, memastikan sertifikasi halal, serta memahami bahan baku menjadi bagian penting dari ibadah itu sendiri.

Sebab, makanan yang dikonsumsi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada nilai spiritual seorang Muslim.