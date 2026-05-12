Apresiasi BPJPH dan Kemendag soal Wajib Halal 2026, IHW Minta Sistem tak Lagi Jalan Sendiri

Indonesia Halal Watch (IHW) mengapresiasi langkah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam memperkuat ekosistem halal nasional menjelang penerapan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.

Pendiri IHW Ikhsan Abdullah menilai penguatan sistem halal nasional tidak cukup hanya mengandalkan satu lembaga di tengah meningkatnya arus perdagangan global dan tuntutan pasar halal dunia.

"Diperlukan integrasi lintas kementerian dan lembaga agar layanan halal berjalan efektif, cepat, dan tidak membebani pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil (UMK)," tegas Ikhsan kepada inilah.com di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dia menyampaikan, IHW memberikan apresiasi kepada BPJPH atas akselerasi program SEHATI, digitalisasi layanan Sihalal, serta penguatan pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Sementara kepada Kemendag, apresiasi diberikan atas langkah penegakan kewajiban label halal, pengawasan produk impor, dan edukasi terhadap pelaku usaha menjelang tenggat wajib halal 2026.

Soroti Pentingnya Integrasi Sistem Halal

Menurut Ikhsan, produk halal memiliki rantai proses yang sangat panjang dan melibatkan banyak sektor. Karena itu, sistem halal nasional harus dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"IHW menilai integrasi perlu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis, mulai dari Kementerian Keuangan RI dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk sinkronisasi data impor-ekspor halal," ujarnya.

Selanjutnya, lanjut Ikhsan, Kementerian Perindustrian untuk sinkronisasi data industri, hingga Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional dalam penelusuran bahan baku halal.

Selain itu, integrasi juga dinilai penting dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar proses fatwa halal lebih cepat dan transparan, serta Kementerian Luar Negeri RI guna memperkuat diplomasi pengakuan sertifikat halal Indonesia di pasar internasional.

Founder IHW, Ikhsan Abdullah, menegaskan sertifikasi halal sejatinya merupakan urusan lintas sektor yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

“Sertifikasi halal itu lintas kementerian. Dari bahan baku di Kementan, diproses di Kemenperin, diawasi Kemendag, masuk-ekspor lewat Bea Cukai Kemenkeu, sampai diplomasi di Kemenlu. Kalau sistemnya masih sendiri-sendiri, UMK yang repot. Perlu satu pintu data,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem halal yang terintegrasi diyakini mampu memangkas waktu, biaya, serta birokrasi bagi pelaku usaha.

Di sisi lain, integrasi tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia.

BPJPH dan Kemendag Perkuat Sinergi

Sebelumnya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan pihaknya melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan guna memastikan kesiapan lintas sektor menghadapi peningkatan arus perdagangan global sekaligus mendukung implementasi Wajib Halal yang mulai berlaku Oktober 2026.

Menurut Haikal, pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung penerapan kewajiban sertifikasi halal.

Ia menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci agar kebijakan berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor ekspor dan impor.

“Penguatan koordinasi menjadi kunci agar implementasi ekosistem halal berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” ujar Haikal.

Jangan Sampai Wajib Halal Hambat Perdagangan

Dalam pertemuan tersebut, BPJPH dan Kemendag juga membahas harmonisasi regulasi, tata kelola data produk ekspor-impor yang wajib memenuhi ketentuan jaminan produk halal, hingga integrasi sistem layanan guna mempercepat arus perdagangan lintas negara.

Haikal menegaskan implementasi Wajib Halal tidak boleh menjadi hambatan perdagangan, melainkan harus menjadi nilai tambah produk Indonesia di pasar global.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam bentuk peningkatan literasi pelaku usaha, percepatan layanan sertifikasi halal, serta penguatan pengawasan yang terintegrasi,” kata dia.

Penguatan ekosistem halal nasional dinilai menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperbesar pengaruhnya di industri halal global.