Komitmen serius Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan ekosistem halal akhirnya berbuah pengakuan.

Universitas Brawijaya (UB) Malang memberikan penghargaan kepada Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai daerah dengan perkembangan ekosistem halal yang dinilai sangat pesat.

Penghargaan itu tidak hanya menjadi simbol apresiasi, tetapi juga penegasan Banyuwangi mulai menempatkan diri sebagai salah satu motor penggerak industri halal di tingkat daerah.

"Komitmen Banyuwangi dalam mengupayakan ekosistem halal mendapat apresiasi tinggi dari akademisi Universitas Brawijaya dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penghargaan ini diberikan atas dukungan dalam menciptakan ekosistem dan industri halal," ujar Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Tiga Penghargaan Sekaligus

Bupati Ipuk mengungkapkan, Banyuwangi tidak hanya menerima satu penghargaan, tetapi tiga sekaligus.

Capaian tersebut mencerminkan pendekatan menyeluruh yang dilakukan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem halal.

Dia menyampaikan Banyuwangi mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, di antaranya penghargaan atas inovasi, kolaborasi dan pemberdayaan publik untuk pengembangan ekosistem halal, dan penghargaan untuk pengembangan infrastruktur halal.

Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan Banyuwangi dalam mempercepat pertumbuhan sektor ini.

UMKM Jadi Pilar Utama

Salah satu kekuatan utama Banyuwangi dalam membangun ekosistem halal terletak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah daerah secara aktif memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha lokal.

Pemkab Banyuwangi, lanjut Ipuk, telah memfasilitasi ribuan UMKM dalam pengurusan sertifikat halal, dan sudah terbit sebanyak 22.091 sertifikat halal untuk produk UMKM yang pengurusannya difasilitasi pemerintah daerah.

Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi produk lokal untuk menembus pasar nasional hingga global.

Infrastruktur Halal Terus Diperkuat

Selain UMKM, pembangunan infrastruktur halal juga menjadi perhatian serius. Salah satunya melalui sertifikasi rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas.

Untuk rumah potong hewan (RPH), sudah ada delapan rumah potong hewan dan empat rumah potong unggas yang tersertifikasi halal.

Ketersediaan infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam menjamin rantai pasok produk halal yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.

Bukan Sekadar Sertifikasi

Lebih dari sekadar mengejar angka sertifikasi, Banyuwangi berupaya membangun ekosistem halal yang komprehensif dan berkelanjutan.

Bupati Ipuk menambahkan penghargaan dari Universitas Brawijaya dan BPJPH ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat ekosistem halal di Banyuwangi.

"Ini bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi bagaimana kami membangun ekosistem yang menyeluruh, mulai dari UMKM, infrastruktur, hingga pariwisata halal yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ujar dia.

Pendekatan ini menunjukkan industri halal tidak hanya dipandang sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan daerah berbasis nilai dan keberlanjutan.

Menuju Rujukan Nasional

Ke depan, Banyuwangi menargetkan diri menjadi rujukan nasional dalam pengembangan ekosistem halal. Upaya ini akan ditempuh melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.

Ipuk berkomitmen akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak agar pengembangan industri halal di Banyuwangi semakin inklusif dan berkelanjutan.

"Harapannya, ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat serta menjadikan Banyuwangi sebagai rujukan pengembangan ekosistem halal di tingkat nasional," kata dia.

Potensi Banyuwangi Sangat Besar

Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Brawijaya, Widodo menilai Banyuwangi memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, tidak hanya di sektor makanan, tetapi juga pariwisata.

"Banyuwangi itu komunitasnya banyak, tidak hanya makanan tetapi juga ke pariwisatanya, sehingga kami melihatnya progres Banyuwangi untuk menjadi kabupaten yang betul-betul mengembangkan ekosistem halalnya sangat bagus," katanya.