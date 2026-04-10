Upaya meningkatkan kualitas ibadah jemaah terus dilakukan otoritas Arab Saudi, salah satunya melalui penguatan sistem perawatan Alquran di Masjid Nabawi.

Melalui sistem terpadu, jemaah dari berbagai negara kini dapat lebih mudah mengakses mushaf dan memahami maknanya dalam beragam bahasa.

Otoritas Umum untuk Pengurusan Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menempatkan perhatian besar pada penyediaan dan pemeliharaan Alquran sebagai bagian dari pelayanan ibadah.

Pendekatan itu tidak hanya menekankan kuantitas, tetapi juga kualitas serta kemudahan akses bagi seluruh jemaah lintas negara.

Melansir Saudi Press Agency, Jumat (10/4/2026), total mushaf Alquran yang tersedia di Masjid Nabawi mencapai lebih dari 155.000 eksemplar. Jumlah tersebut mencakup terjemahan dalam 52 bahasa, sehingga memudahkan jemaah internasional memahami isi Alquran.

Tak hanya itu, inovasi inklusif juga terus diperkuat. Selain itu, tersedia 65 mushaf Braille untuk melayani jemaah tunanetra, serta 10.496 rak khusus yang dirancang untuk menjaga kerapian dan kelestarian mushaf.

Untuk memastikan kualitas dan ketersediaan, tim lapangan khusus melakukan pemeriksaan secara berkala selama 24 jam. Pengawasan itu mencakup kondisi fisik mushaf, penataan, hingga distribusinya di berbagai titik di dalam masjid.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap jemaah dapat dengan mudah menemukan dan menggunakan Alquran dalam kondisi terbaik.

Selain menjaga keberlangsungan layanan, sistem ini juga memperlihatkan keseriusan pengelola dalam menghadirkan pengalaman ibadah yang nyaman dan khusyuk.

Lebih jauh, transformasi layanan tidak berhenti pada penyediaan fisik semata.

Selain penyediaan fisik, sistem ini juga dilengkapi layanan digital yang memungkinkan pengunjung dari berbagai latar belakang mengakses makna Alquran secara lebih praktis.