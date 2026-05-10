Yakin Bisa Jualan di Haji 2026? Cek Syarat Ketat tak Terduga, Izin Food Truck Cuma Dikasih 3 Hari

Pemerintah Kota Makkah mulai membuka pengajuan izin operasional food truck musiman menjelang musim haji 1447 Hijriah atau Haji 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan kota suci menyambut kedatangan jutaan jemaah, sekaligus menata layanan komersial selama puncak musim ibadah.

Kebijakan tersebut diumumkan oleh otoritas kota, Pemerintah Kota Suci Makkah, yang mulai menerima aplikasi izin sejak Selasa, 5 Mei 2026 atau bertepatan dengan 18 Dzulqa’dah 1447 Hijriah.

Sebagaimana dilansir Thei Ilamic Information, pembukaan izin itu dilakukan di tengah upaya otoritas setempat memastikan layanan bagi jemaah berjalan tertib, termasuk sektor makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan vital selama musim haji.

Penataan Layanan Jelang Puncak Ibadah

Setiap tahun, Haji menghadirkan tantangan logistik yang kompleks. Jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam satu waktu, menciptakan kebutuhan besar terhadap layanan konsumsi yang cepat, higienis, dan terorganisir.

Dalam konteks ini, kehadiran food truck bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari ekosistem layanan publik yang harus dikelola secara ketat.

Pemerintah Kota Makkah berupaya memastikan aktivitas komersial tetap berjalan tanpa mengganggu mobilitas jemaah yang padat, terutama di titik-titik krusial ibadah.

Food Truck Wajib Ikuti Aturan Ketat

Pemerintah Kota Makkah menegaskan setiap operator wajib mematuhi pedoman operasional resmi untuk food truck musiman.

Dalam ketentuan tersebut, setiap kendaraan hanya boleh beroperasi di lokasi yang telah ditetapkan sesuai kontrak, serta hanya menjalankan jenis usaha yang telah disetujui berdasarkan sistem klasifikasi resmi pemerintah.

Pengajuan izin juga akan dievaluasi berdasarkan sejumlah standar, termasuk kualitas layanan dan penataan lokasi operasional.

Otoritas setempat menetapkan tenggat ketat bagi pelaku usaha yang mengajukan izin.

Setelah aplikasi diajukan, operator hanya memiliki waktu tiga hari untuk menuntaskan seluruh proses perizinan.

Selain itu, food truck yang telah mendapat izin diharapkan beroperasi penuh selama periode operasional yang telah ditentukan, sesuai jadwal regulasi musim haji.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi penataan layanan publik di Makkah agar kebutuhan jemaah tetap terpenuhi tanpa mengganggu kelancaran mobilitas selama puncak ibadah.

Langkah itu menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makkah dalam menjaga kualitas pelayanan selama musim haji.