Waspada Cuaca Ekstrem di Madinah, Inilah Tips Ampuh Hindari Risiko Kesehatan Jemaah Haji 2026

Upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat, terutama di fase awal kedatangan di Madinah.

Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengambil langkah strategis dengan menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan jemaah.

Menurut laporan langsung kontributor inilah.com di Madinah, Selasa (21/4/2026), sebagai langkah percepatan penanganan kendala kesehatan bagi jemaah haji di Kota Rasul itu, Kemenhaj sudah menyiapkan klinik di masing-masing sektor wilayah Madinah.

Ancaman Penyakit Jemaah

Kebijakan itu menjadi penting mengingat karakteristik kesehatan calon jemaah haji Indonesia yang cenderung memiliki riwayat penyakit bawaan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, tantangan kesehatan bukan hanya berasal dari faktor lingkungan, tetapi juga kondisi medis yang sudah ada sebelum keberangkatan.

Penyakit yang sering melanda para jemaah haji Indonesia berdasarkan data haji beberapa tahun sebelumnya, di antaranya adalah penyakit bawaan dari jemaah yang memiliki riwayat Kolestrol, hipertensi, Kencing manis dan pneumonia (radang jantung).

Cuaca Ekstrem Madinah

Di sisi lain, kondisi cuaca di Madinah menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan.

Perbedaan suhu dan kelembapan udara dengan Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah, terutama yang belum terbiasa dengan iklim kering ekstrem.

Olehnya itu para jemaah diimbau untuk terus memperhatikan kondisi kesehatannya mengingat 80% aktivitas jemaah berada di luar ruangan dengan aktivitas fisik.

Suhu di Madinah saat ini 29-30 derajat celcius dan kemungkinan akan meningkat hingga 37 derajat celcius yang masih peralihan dari musim dingin ke musim panas.

Tentu sangat berbeda dengan udara di Indonesia, udara di Arab Saudi termasuk ekstem karena udara kering dan cuaca panas.

Tips Jaga Kesehatan

Untuk menjawab tantangan tersebut, sistem layanan kesehatan berbasis sektor diperkuat agar jemaah lebih mudah mengakses pertolongan medis secara cepat dan tepat.

Di setiap sektor Madinah telah tersedia klinik kesehatan untuk memastikan layanan cepat dan tepat bagi jemaah.

Karena itu, jemaah perlu mengenali dan mencatat lokasi hotelnya dengan baik, aktif berkoordinasi dengan petugas haji saat mengalami kendala kesehatan, serta melibatkan perangkat kloter seperti ketua regu dan ketua rombongan KBIH agar penanganan dapat dilakukan secara sigap, terarah, dan menyeluruh.

Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daerah Kerja Madinah, dr. Enny Nuryanti, menegaskan pentingnya kesadaran jemaah dalam menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah.

"Pencegahan menjadi kunci utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan optimal tanpa terganggu masalah kesehatan," ujarnya kepada inilah.com.

Dia juga menegaskan bahwa menjaga kesehatan selama di Madinah merupakan kunci agar jemaah dapat menjalankan ibadah secara optimal di tengah cuaca yang cukup ekstrem.

“Selamat datang jamaah haji di Madinah. Bagaimana tips bagi jamaah haji saat berada di Madinah? Pertama, cukup minum 200 ml per jam. Jangan tunggu haus minum seteguk-seteguk. Kedua, cukup istirahat, paling tidak 6 hingga 8 jam, bapak ibu istirahat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pola hidup sehat selama ibadah, mulai dari konsumsi makanan bergizi, menghindari paparan terik matahari dengan alat pelindung diri, hingga menjaga kondisi fisik agar tetap prima, termasuk mencegah kaki melepuh dengan selalu menggunakan alas kaki.

“Dan yang terakhir, bila ada keluhan kesehatan, silahkan hubungi petugas kesehatan. Boleh diketahui di setiap hotel ada satu tenaga kesehatan, yaitu satu dokter dan satu perawat,” pungkas Enny.