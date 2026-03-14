Wangi Masjidil Haram tak Pernah Hilang, Ini Rahasianya

Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, tidak hanya dikenal sebagai pusat ibadah umat Islam dari seluruh dunia.

Kawasan suci tersebut juga menjadi contoh bagaimana pengelolaan kebersihan dan kenyamanan dilakukan secara sangat serius dan profesional.

Setiap hari, otoritas pengelola dua masjid suci di Kerajaan Arab Saudi memastikan area Masjidil Haram tetap bersih, tertata, dan harum.

Keharuman khas yang sering dirasakan para jemaah ternyata bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari operasi pewangian yang dilakukan secara rutin dan terencana.

Melansir Saudi Press Agency (SPA), dikutip inilah.com, Minggu (14/3/2026), otoritas yang mengelola Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menjalankan proses pewangian secara intensif di berbagai area masjid.

Proses tersebut meliputi penyemprotan parfum, pembakaran dupa, hingga penggunaan minyak wangi berkualitas tinggi yang menjadi ciri khas Timur Tengah.

Menjaga Suasana Spiritual

Area yang menjadi sasaran pewangian meliputi hampir seluruh bagian masjid, mulai dari koridor, pelataran, lorong, karpet, pintu masuk, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Wewangian yang digunakan antara lain oud, musk, dan ambry, yang dikenal sebagai aroma khas Timur Tengah.

Aroma tersebut dipilih bukan hanya karena kualitasnya yang tinggi, tetapi juga karena mampu menciptakan suasana spiritual yang nyaman bagi para jemaah yang datang untuk beribadah maupun melaksanakan umrah.

Tidak hanya area umum masjid yang mendapatkan perhatian. Dua simbol suci Islam, yaitu Ka'bah dan Hajar Aswad, juga mendapatkan perawatan khusus menggunakan jenis oud dan parfum terbaik.

Tradisi itu mencerminkan penghormatan terhadap dua simbol suci tersebut yang memiliki tempat istimewa di hati umat Islam.

Ribuan Kali Pewangian Setiap Hari

Upaya menjaga keharuman masjid meningkat signifikan selama bulan suci Ramadan, ketika jumlah jemaah meningkat tajam dari berbagai penjuru dunia.

Sejak awal Ramadan, otoritas Masjidil Haram tercatat telah melakukan lebih dari 8.200 putaran pewangian dan pembakaran dupa setiap hari di berbagai area masjid.

Dalam proses tersebut, sekitar 58 kilogram dupa digunakan setiap hari. Selain itu, sekitar 1.100 botol parfum juga dibagikan kepada para pengunjung yang datang beribadah.

Para jemaah juga diberikan wewangian berupa 350 tola amber dan minyak mawar, yang turut digunakan untuk memberikan aroma harum kepada para pengunjung.

Sementara itu, penggunaan sistem penyemprotan otomatis mencatatkan konsumsi lebih dari 7.300 liter cairan pewangi yang digunakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Operasi Khusus 10 Hari Terakhir Ramadan

Memasuki sepuluh hari terakhir Ramadan, masa yang diyakini umat Islam sebagai waktu penuh keberkahan, otoritas masjid menyiapkan rencana operasional khusus untuk menghadapi lonjakan jemaah.

Dalam rencana tersebut, operasi pembakaran dupa ditingkatkan hingga 100 persen dibandingkan 20 hari pertama Ramadan. Selain itu, penggunaan parfum dan minyak wangi juga ditambah sekitar 50 persen.

Tim lapangan juga meningkatkan frekuensi patroli dan penyemprotan wewangian di berbagai titik strategis, termasuk koridor, pintu masuk, area salat, hingga lokasi i’tikaf.

Proses pewangian dilakukan secara lebih intensif saat waktu-waktu ibadah utama, terutama ketika salat Tarawih dan Tahajud, serta setelah waktu berbuka puasa.

Petugas juga melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kualitas aroma tetap terjaga serta distribusi wewangian merata di seluruh area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.