Wamenhaj Sampaikan Skema Baru Layanan Kesehatan Haji, 25 Persen Jemaah Lansia Jadi Sorotan

Sebanyak 25 persen jemaah haji Indonesia merupakan kalangan lansia. Kondisi itu mendorong Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, untuk menghadirkan skema baru dalam pelayanan kesehatan haji demi memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah.

Dalam rangka itu, Dahnil meninjau langsung kesiapan mitra pelayanan kesehatan haji di Makkah.

Ia mengunjungi Saudi German Hospital yang akan berkolaborasi dengan Pusat Kesehatan Haji dan para petugas kesehatan haji dalam melayani jemaah Indonesia.

“Isu kesehatan haji adalah isu utama dari tahun ke tahun, mengingat sekitar 25 persen jemaah haji Indonesia adalah lansia dan 177 ribu lainnya masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, model pelayanan kesehatan harus banyak berubah,” ujar Dahnil, dalam siaran pers Kemenhaj diterima inilah.com, Senin (30/3/2026).

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan memaksimalkan keberadaan klinik satelit di sektor-sektor serta menghadirkan mobile clinic di wilayah Armuzna guna memperkuat pelayanan dan pengawasan kesehatan jemaah.

“Kami akan memaksimalkan klinik satelit dan mobile clinic di Armuzna untuk melayani dan mengawasi kesehatan jemaah secara lebih optimal,” lanjutnya.

Penguatan layanan kesehatan tidak hanya dilakukan di Arab Saudi, tetapi juga di dalam negeri melalui penyediaan klinik permanen di asrama haji yang beroperasi sepanjang tahun, termasuk untuk melayani jemaah umrah.

Penguatan serupa juga dilakukan melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

“Ke depan, asrama haji akan dilengkapi klinik permanen agar pelayanan kesehatan bisa berjalan sepanjang tahun, baik untuk haji maupun umrah,” pungkas Dahnil.