Wamenhaj: Lansia dan Difabel Dapat Kursi Bisnis, Haji Ilegal Siap Disikat Keras!

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menegaskan komitmennya menghadirkan layanan inklusif dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Fokus utama diarahkan pada kelompok rentan, yakni calon jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas, yang kini mendapatkan prioritas fasilitas selama proses keberangkatan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan kebijakan tersebut diwujudkan melalui pemberian kursi kelas bisnis bagi jemaah prioritas, khususnya lansia dan pengguna kursi roda.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah.

“Beliau-beliau itu mendapat fasilitas bisnis. Jadi yang difabel dan yang lansia yang kursi roda, itu mereka duduk di fasilitas bisnis,” kata Dahnil di Bandara Kertajati Majalengka, Jumat (1/5/2026).

Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, petugas haji tidak lagi menempati kursi bisnis.

Mereka kini ditempatkan di kelas ekonomi bersama jemaah lainnya. Langkah itu diambil sebagai bentuk redistribusi fasilitas demi memastikan kelompok prioritas mendapatkan pelayanan terbaik.

Menurut Dahnil, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Pemerintah ingin memastikan lansia dan difabel dapat menjalani perjalanan ibadah dengan lebih nyaman sejak dari tanah air.

Bandara Kertajati menjadi salah satu titik krusial dalam operasional haji tahun ini. Sekitar 40 kelompok terbang (kloter) dengan total 17.700 calon jemaah haji akan diberangkatkan melalui bandara tersebut.

“Pelayanan di Kertajati harus maksimal karena saat ini banyak digunakan sebagai terminal haji,” ujarnya.

Mayoritas jemaah berasal dari Jawa Barat, sehingga peningkatan kualitas layanan di bandara menjadi hal yang mendesak.

Kemenhaj pun mendorong pengelola untuk memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, mulai dari fasilitas hingga alur keberangkatan.

Waspada Haji Ilegal

Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya praktik haji ilegal, khususnya keberangkatan tanpa visa resmi. Fenomena tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Siapa pun yang berangkat tanpa visa haji tapi bermaksud berhaji, itu pasti ditangkap,” katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah membentuk Satgas Haji Ilegal yang bekerja sama dengan aparat kepolisian. Satgas ini bertugas menindak pelaku penipuan, pemalsuan dokumen, serta berbagai praktik ilegal lainnya.

Pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan KBIHU juga diperketat. Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap praktik pungutan di luar ketentuan yang membebani jemaah.

Wamenhaj menegaskan, sanksi tegas akan dijatuhkan kepada penyelenggara yang terbukti melanggar, termasuk penutupan operasional.

“Jadi sudah mulai ada dua KBIH yang kita evaluasi, yaitu KBIH dari Probolinggo satu, satu lagi KBIH dari Jakarta. Kami akan evaluasi dengan serius. Kalau harus kami tutup, kami akan akan tutup,” ucap dia.

Kebijakan itu menunjukkan pendekatan ganda pemerintah, yaitu memberikan layanan terbaik bagi jemaah prioritas, sekaligus menindak tegas praktik ilegal yang merusak tata kelola ibadah haji.