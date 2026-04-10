Wamenhaj Dahnil Bocorkan Skema Haji Tanpa Ngantre ala Beli Tiket Konser

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menggodok skema baru penyelenggaraan ibadah haji tanpa sistem masa tunggu (waiting list). Meski wacana pendaftaran langsung ini terus dimatangkan, pemerintah memastikan perlindungan bagi jutaan calon jemaah haji yang telah lebih dulu masuk dalam antrean.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, wacana penghapusan antrean haji ini masih dalam tahap pembahasan intensif dan belum menjadi keputusan final.

“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah, itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil di Jakarta, Kamis.

Beban Sistem Keuangan dan Kuota Terbatas

Dahnil menjelaskan, panjangnya antrean haji di Indonesia tidak terlepas dari mekanisme pengelolaan keuangan haji yang berlaku saat ini. Sistem tersebut membuat jumlah pendaftar terus membeludak setiap tahunnya, sementara kuota yang diberikan oleh Arab Saudi sangat terbatas.

“Semakin banyak pendaftar, semakin lama ngantre,” imbuh Dahnil.

Ia membandingkan sistem antrean di Indonesia dengan negara lain. Di Malaysia, antrean panjang juga terjadi melalui sistem Tabung Haji. Namun, di beberapa negara lain seperti India, durasi tunggunya tidak selama di Tanah Air.

Wacana Sistem "War Tiket"

Untuk merealisasikan instruksi Presiden terkait haji tanpa antrean, pemerintah kini mengkaji model pendaftaran yang lebih fleksibel. Konsep yang diwacanakan menyerupai sistem pembelian atau perebutan tiket secara langsung (war tiket) yang disesuaikan dengan kuota tahunan dari Arab Saudi.

“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah, kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan, siapa yang dapat, itu yang berangkat,” jelas Wamenhaj.

Prioritaskan 5,7 Juta Jemaah dalam Antrean

Meski skema "siapa cepat dia dapat" tengah dikaji, Dahnil menjamin pemerintah tidak akan menelantarkan jemaah yang sudah telanjur mendaftar. Perlindungan terhadap hak mereka menjadi prioritas utama Kemenhaj.

“Kita sedang memikirkan pola itu. Namun, tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantre. Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah, bagaimana perlindungan terhadap mereka?” tegasnya.

Ke depannya, Kemenhaj akan terus mencari titik temu agar skema haji tanpa antrean bisa diwujudkan tanpa merugikan calon jemaah yang sudah menyetor dana.