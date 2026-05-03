Wajib Tahu! Arab Saudi Rilis Daftar Penyakit Bikin Jemaah Ditolak Berangkat Haji

Kementerian Kesehatan Arab Saudi bersama Otoritas Kesehatan Publik setempat merilis daftar penyakit yang dapat menghalangi calon jemaah memperoleh izin menunaikan ibadah haji.

Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai langkah perlindungan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Dalam keterangan resminya, otoritas kesehatan menyebutkan sejumlah kondisi medis serius yang dinilai berisiko tinggi.

“Ini termasuk gagal ginjal stadium lanjut yang memerlukan dialisis, gagal jantung lanjut atau sirosis hati, gangguan mental berat, demensia, usia lanjut dengan kondisi fisik lemah, serta kehamilan pada tiga bulan terakhir,” tulis pernyataan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, dikutip dari Saudi Gazette, Minggu (3/5/2026).

Daftar tersebut menunjukkan kesiapan fisik menjadi syarat utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kondisi-kondisi tersebut dinilai dapat menghambat kemampuan jemaah dalam menjalankan ibadah yang menuntut ketahanan fisik tinggi.

Pemerintah Arab Saudi menegaskan kebijakan itu bukan sekadar aturan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dalam melindungi jemaah.

“Otoritas Saudi menegaskan bahwa jemaah harus memenuhi persyaratan kesehatan yang memungkinkan mereka menjalankan ibadah dengan mudah dan nyaman, tanpa komplikasi kesehatan yang dapat membahayakan kondisi mereka,” tulis pernyataan Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Syarat Vaksinasi Wajib

Selain kondisi kesehatan, pemerintah juga menetapkan kewajiban vaksinasi sebagai syarat utama berhaji tahun ini. Kementerian Kesehatan mewajibkan vaksin meningitis meningokokus bagi seluruh calon jemaah haji.

Kementerian Kesehatan juga mewajibkan mereka yang ingin menunaikan haji tahun ini harus divaksinasi terhadap meningitis meningokokus, dengan menerima satu dosis vaksin quadrivalent setidaknya 10 hari sebelum dimulainya ibadah haji.

Tak hanya itu, vaksin COVID-19 tetap direkomendasikan, khususnya bagi kelompok rentan. Untuk itu, disarankan agar jemaah menerima dosis vaksin terbaru setelah 1 Januari 2025, dengan peningkatan imunisasi bagi lansia (65 tahun ke atas), ibu hamil, serta mereka yang memiliki penyakit kronis seperti penyakit jantung, gangguan pernapasan, gagal ginjal, dan diabetes.

Antisipasi Influenza Musiman

Sebagai langkah tambahan, vaksin influenza musiman juga menjadi syarat penting bagi jemaah. “Di antara imunisasi yang diwajibkan sebagai syarat pelaksanaan haji tahun ini adalah vaksin influenza musiman, dan disarankan untuk mendapatkan versi terbarunya, terutama jika vaksin terakhir diterima sebelum 1 September 2025,” tulis pernyataan Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Kebijakan itu diambil untuk mengantisipasi lonjakan penyakit pernapasan yang kerap terjadi selama musim haji, ketika jutaan umat Islam dari berbagai negara berkumpul di satu lokasi.

Langkah tegas pemerintah Arab Saudi ini menegaskan ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga memerlukan kesiapan fisik yang optimal.