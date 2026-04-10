Wacana 'War Tiket' Haji, PDIP Ingatkan Nasib 5 Juta Orang yang Sudah Antre Bertahun-tahun

Kapoksi PDIP Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menanggapi wacana mekanisme "war tiket" atau pendaftaran langsung berangkat yang dikaji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Selly menegaskan bahwa setiap perubahan sistem pemberangkatan haji wajib mengedepankan prinsip keadilan.

Ia mengingatkan pemerintah untuk tetap memprioritaskan jemaah yang sudah lama mengantre sebelum lembaga pengelola keuangan haji terbentuk.

"Penetapan perjalanan haji harus memiliki prinsip distribusi berkeadilan. Artinya, negara berkewajiban untuk tetap memberangkatkan terutama jemaah dalam antrean yang faktanya telah ada jauh sebelum adanya BPKH," kata Selly Gantina dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Selly merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang menempatkan jemaah sesuai urutan pendaftaran. Saat ini, tercatat ada sekitar 5 juta orang yang masih menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci.

"Realitas utama kita hari ini, yaitu adanya sekitar 5 juta jemaah yang sudah masuk dalam daftar antrean dan menunggu bertahun-tahun," ujarnya.

Legislator PDIP ini juga menyoroti risiko munculnya biaya tambahan dalam skema pendaftaran langsung. Tanpa pengawasan ketat, sistem tersebut dikhawatirkan membuka celah spekulasi dan komersialisasi ibadah haji.

"Menyangkut kemungkinan adanya celah biaya tambahan dalam skema 'war tiket', ini menjadi catatan penting. Tanpa tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel, skema seperti ini berpotensi membuka ruang spekulasi, bahkan komersialisasi yang tidak sehat dalam ibadah haji," tegas Selly.

Meski menilai wacana tersebut sebagai inovasi, Selly menyarankan agar skema pendaftaran langsung hanya diberikan porsi terbatas, misalnya untuk lansia atau penyandang disabilitas, tanpa mengganggu hak jemaah yang sudah mengantre.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VIII siap membahas bersama pemerintah secara komprehensif skema terbaik, termasuk menentukan proporsi yang adil antara jemaah yang sudah dalam antrean dengan kemungkinan skema baru seperti 'war tiket' atau istilah tepatnya Pemberangkatan nol tahun," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melontarkan ide untuk mengatasi antrean haji yang mencapai puluhan tahun dengan sistem pendaftaran langsung tanpa antrean panjang.

"Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH. Sebelum ada BPKH, Insyaallah tidak ada antrean," ujar Menhaj dalam Rakernas di Tangerang, Rabu (8/4/2026).