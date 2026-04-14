Wacana 'War Tiket' Haji Baiknya Disetop, Urus Saja Dulu Sistem yang Ada

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk menghentikan wacana sistem pendaftaran "war tiket" haji. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, Kemenhaj seharusnya fokus pada persiapan penyelenggaraan haji tahun ini daripada melempar wacana baru yang belum matang.

"Wacana mengenai war tiket itu menurut saya perlu agak dihentikan dulu, di saat kita harus mengurus soal sistem yang terbaik. Ini adalah perjalanan haji yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan seperti yang kita katakan komisi VIII punya komitmen untuk mensukseskan Haji ini, kami sebagai juru bicara dari dapil masing-masing tidak ada persiapan yang lebih sistematis, siap daripada haji tahun ini," ujar Maman dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Maman akui, ide tersebut menarik untuk mempercepat antrean jemaah lansia dan kelompok berisiko. Ia menyebut sistem ini bisa menjadi terobosan bagi mereka yang memiliki kesiapan dana untuk berangkat lebih cepat.

"Menurut saya war ticket menjadi menarik bagi kelompok-kelompok yang ingin lebih dipercepat oleh kita, ini salah satu terobosan. Jujur saja pak menteri, beberapa orang justru setuju 'wah kalau gitu saya bisa berangkat tahun depan kalau kami bisa nyiapin dana (segitu)', saya bilang ya tujuan substantif," tegasnya.

Bagi Maman, substansi utamanya adalah kepastian umur jemaah yang saat ini harus menunggu antrean hingga puluhan tahun.

"Kita tidak menginginkan ada orang yang sekitar 30 tahun lagi, 40 tahun lagi atau 16 tahun lagi mereka bertanya, 'saya masih punya umur atau tidak (untuk bisa berangkat haji)'. War tiket ini menjadi harapan bagi kita seperti pola undian yang pernah kita lakukan, karena haji itu kan bergantung nasib, di samping sistem dan nasab," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memunculkan gagasan untuk menghapus sistem antrean panjang dan menggantinya dengan mekanisme pendaftaran langsung. Konsepnya sederhana: siapa yang lebih cepat melunasi biaya setelah kuota diumumkan, dia yang berhak berangkat.

“Jujur, ketika kita bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian Haji muncul apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH?” ujar Irfan dalam Rakernas Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/4/2026).

Irfan menjelaskan bahwa mekanisme ini mirip dengan sistem pendaftaran masa lalu. Pemerintah mengumumkan biaya dan periode pendaftaran, lalu masyarakat yang siap secara fisik dan finansial bisa langsung mengamankan porsi keberangkatan.

“Pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket,” jelas Irfan.