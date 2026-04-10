Wacana Baru Kemenhaj Rombak Pendaftaran Haji Jadi Mirip "War Tiket" Konser

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji sistem baru untuk mengurai persoalan masa tunggu (waiting list) ibadah haji yang selama ini memakan waktu sangat lama. Salah satu wacana yang mengemuka adalah menghapus sistem antrean dan beralih menggunakan mekanisme pendaftaran langsung ala "war tiket".

Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa gagasan ini muncul dari evaluasi terkait perlukah jemaah Indonesia menunggu hingga puluhan tahun untuk berangkat ke Tanah Suci.

“Jujur, ketika kita bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian Haji muncul apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)?” ujar Irfan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H di Tangerang, Banten, Rabu (8/4/2026).

Mekanisme Siapa Cepat, Dia Berangkat

Irfan menjelaskan, pada masa lalu sebelum sistem antrean diberlakukan, pendaftaran haji menggunakan mekanisme langsung. Pemerintah akan mengumumkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun berjalan beserta kuota yang tersedia, lalu membuka pendaftaran dalam periode tertentu.

Dalam sistem ini, siapa pun yang memiliki kemampuan finansial dan fisik bisa langsung mendaftar. Jemaah yang berangkat adalah mereka yang paling cepat melunasi biaya haji dan mengamankan porsi, mirip dengan konsep war tiket konser.

“Pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket,” terang Irfan.

Meski demikian, Irfan menyadari bahwa wacana mengembalikan sistem ini bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan. "Tapi sebagai sebuah wacana, tentu bisa sah-sah saja untuk kita pikirkan,” tambahnya.

Respons Atas Perintah Presiden Prabowo

Wacana perombakan sistem pendaftaran ini mencuat usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemenhaj untuk merevolusi penyelenggaraan haji. Dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026), Presiden menyoroti durasi antrean haji yang menjadi keluhan utama umat Islam di Indonesia.

Sebagai informasi, mulai tahun 2026 ini pemerintah telah menyamaratakan masa tunggu haji secara nasional menjadi 26 tahun, turun dari yang sebelumnya bisa mencapai 47 tahun di beberapa daerah. Namun, Presiden meminta agar waktu tunggu tersebut terus dipangkas.

"Kita sekarang berjuang dan alhamdulillah kita dapat laporan antrean haji tidak lagi 48 tahun. Mulai 2026, antrean haji paling lama 26 tahun, dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi," tegas Prabowo.