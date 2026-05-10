Via Bandara Kertajati, 445 Calon Haji Kabupaten Bandung Bertolak ke Jeddah

Sebanyak 445 calon haji asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang tergabung dalam Kloter 24 KJT diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi, melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, hari ini. Jemaah sebelumnya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu untuk menjalani proses embarkasi sebelum penerbangan ke Tanah Suci.

“Kloter 24 ini berjumlah 445 orang dan dijadwalkan terbang menuju Jeddah dari BIJB Kertajati pada hari ini pukul 17.30 WIB,” ujar Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung Dudi Suryadarma di Bandung, Minggu (10/5/2026).

Dudi menyebutkan total calon haji yang diberangkatkan melalui Kabupaten Bandung pada musim haji 2026 mencapai 582 orang, termasuk calon haji mutasi dari luar daerah yang memilih pemberangkatan melalui Kabupaten Bandung.

“Jumlah asli jemaah Kabupaten Bandung sebanyak 496 orang. Namun ada jemaah mutasi dari luar daerah sehingga total pemberangkatan menjadi 582 orang,” tuturnya menerangkan.

Jaga Kondisi Kesehatan

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta jemaah menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi, terutama bagi jamaah lanjut usia.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus memantau kondisi jemaah selama berada di tanah suci, termasuk pelayanan kesehatan dan kebutuhan lainnya.

“Insyaallah kami akan terus memantau kondisi jemaah selama di tanah suci,” katanya.

Ia menyebut mayoritas jamaah pada kloter tersebut merupakan perempuan dan lanjut usia. Jumlah calon haji lansia tercatat sekitar 80 orang, sedangkan calon haji termuda berusia 14 tahun.