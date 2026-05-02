Update Haji 2026: Pembayaran Dam Haji Wajib Lewat Program Resmi, 68.082 Jemaah Sudah Tiba di Tanah Suci

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki hari ke-12 berjalan lancar.

Pemerintah juga menegaskan pembayaran dam bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi wajib dilakukan melalui program resmi Adhahi.

Kepala Biro Humas Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, mengatakan proses pemberangkatan, kedatangan, hingga pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekkah berlangsung tertib dan terkoordinasi.

“Alhamdulillah, berdasarkan data hingga Jumat, 1 Mei 2026, sebanyak 175 kloter dengan 68.082 jemaah haji dan 697 petugas kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Seluruh proses terus kami kawal agar berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi jemaah,” ujar Hasan di Media Center Haji Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Data Kemenhaj mencatat, jemaah yang telah tiba di Madinah mencapai 165 kloter dengan 64.129 jemaah dan 657 petugas. Sementara itu, sebanyak 19 kloter berisi 7.387 jemaah dan 76 petugas telah tiba di Mekkah.

Pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekkah dilakukan secara bertahap dengan pengawalan petugas di seluruh titik layanan.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan keselamatan sekaligus kenyamanan jemaah selama perjalanan menuju kota suci.

Dari sisi layanan kesehatan, Kemenhaj menyebut pemantauan terus dilakukan secara intensif.

Hingga kini, tercatat 5.576 jemaah menjalani rawat jalan, 105 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan 125 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS).

Saat ini, sebanyak 39 jemaah masih menjalani perawatan di RSAS.

Di tengah operasional yang berjalan lancar, Kemenhaj juga menyampaikan duka cita atas wafatnya dua jemaah Indonesia di Madinah.

Mereka adalah Siti Sri Rahayu Sanusi dari kloter SOC-12 asal Kabupaten Pekalongan dan Endar Jaya Purwadi dari kloter BPN-01 asal Kota Samarinda.

Dengan demikian, total jemaah wafat hingga saat ini menjadi tujuh orang.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum dan almarhumah husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar Hasan.

Terkait pelaksanaan ibadah, Kemenhaj kembali mengingatkan pentingnya pembayaran dam melalui jalur resmi Pemerintah Arab Saudi, yakni program Adhahi.

Pemerintah menegaskan jemaah tidak diperkenankan melakukan pembayaran di luar mekanisme resmi.

“Jemaah yang akan melakukan pembayaran dam di Arab Saudi wajib menggunakan Adhahi. Kami mengingatkan agar tidak melakukan pembayaran di luar mekanisme resmi, termasuk membeli sendiri hewan di pasar,” jelasnya.

Kemenhaj juga mengimbau jemaah menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca panas Arab Saudi.

Jemaah diminta tidak membawa barang berlebihan, mengatur waktu saat menuju Masjidil Haram, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera melapor kepada petugas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan.