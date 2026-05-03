Update Haji 2026: Kemenhaj Catat 7 Jemaah Wafat, Mayoritas Akibat Jantung dan Paru-paru

Layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus menjadi perhatian serius pemerintah di tengah padatnya aktivitas ibadah di Tanah Suci.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Maria Assegaff, menyampaikan sebanyak 6.823 jemaah menjalani rawat jalan terkait sisi layanan kesehatan.

Sebanyak 117 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan 141 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS), dengan 59 jemaah masih dalam perawatan hingga saat ini.

“Adapun total jemaah wafat tercatat sebanyak 7 orang, yang sebagian besar disebabkan oleh serangan jantung dan radang paru-paru,” kata Maria dalam keterangannya di Media Center Haji Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Lonjakan kebutuhan layanan kesehatan itu menjadi indikator pentingnya kesiapan fisik jemaah sebelum menunaikan ibadah haji.

Hal tersebut mengingat kondisi cuaca ekstrem dan aktivitas ibadah yang padat dapat memicu gangguan kesehatan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi.

Pemerintah melalui Kemenhaj terus mengoptimalkan layanan kesehatan, termasuk penguatan fasilitas di KKHI serta koordinasi dengan otoritas kesehatan Arab Saudi, guna memastikan seluruh jemaah mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

Ia menambahkan, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memastikan seluruh jemaah yang wafat akan mendapatkan hak badal haji.

Doa terbaik dipanjatkan agar seluruh almarhum dan almarhumah memperoleh husnul khatimah.

Untuk mendukung kelancaran ibadah di Makkah, Maria mengaku pemerintah menyediakan layanan transportasi Bus Sholawat yang beroperasi selama 24 jam penuh.

“Layanan ini menghubungkan jemaah Indonesia dari dan menuju Masjidil Haram melalui tiga titik utama, yakni Terminal Jiad (Ajyad), Jabal Ka’bah, dan Syib Amir,” tuturnya.

Sebanyak 452 armada disiapkan untuk melayani jemaah secara non-stop, termasuk 52 unit bus hidrolik yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Bus Sholawat melayani 21 rute yang dibedakan berdasarkan kode warna dan nomor, serta didukung dengan kartu panduan rute yang wajib dibawa oleh setiap jemaah.

“Petugas haji juga disiagakan untuk memberikan pendampingan kapan pun jemaah mengalami kendala di lapangan. Layanan ini telah beroperasi sejak kedatangan pertama jemaah di Makkah pada 30 April 2026 dan akan berlangsung hingga masa pemulangan ke Tanah Air,” jelas Maria.

Di tengah kondisi cuaca di Makkah yang diperkirakan mencapai 43 derajat Celsius, Maria mengimbau jemaah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kesehatan.