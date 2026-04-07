Umrah 2026 Makin Canggih, Jemaah Dimanjakan Teknologi

Transformasi layanan umrah dan ziarah di Arab Saudi kian dipercepat melalui gelaran Umrah and Ziyarah Forum 2026 di Madinah. Forum internasional itu menjadi ajang strategis yang mempertemukan para pengambil kebijakan, pakar, dan pelaku industri dari berbagai negara untuk membahas masa depan layanan jemaah berbasis teknologi dan pengalaman terpadu.

Kegiatan tersebut berlangsung di King Salman International Convention Center dan diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bersama Pilgrim Experience Program paadaa awal April ini.

Melansir Saudi Press Agency, peningkatan signifikan jumlah jemaah umrah mendorong Arab Saudi melakukan pembaruan besar dalam sistem layanan.

Pendekatan baru yang dikembangkan berfokus pada pengalaman jemaah secara menyeluruh, mulai dari perencanaan perjalanan hingga kepulangan.

Model layanan ini mengintegrasikan berbagai aspek, termasuk logistik, teknologi, dan sektor hospitality untuk menciptakan pengalaman ibadah yang lebih efisien dan nyaman.

Integrasi tersebut menjadi fondasi utama dalam menjawab tantangan lonjakan jumlah jemaah dari seluruh dunia.

Forum tersebut menghadirkan lebih dari 160 pembicara dan 150 peserta pameran, dengan jumlah pengunjung diperkirakan melampaui 40.000 orang. Skala besar ini menegaskan posisi forum sebagai salah satu platform global paling berpengaruh dalam sektor umrah dan ziarah.

Ajang tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi lintas negara, serta membahas inovasi mutakhir di sektor layanan jemaah.

Berbagai sesi diskusi akan mengangkat isu strategis seperti integrasi layanan, peningkatan pengalaman budaya jemaah, hingga solusi manajemen kerumunan, transportasi, dan layanan digital.

Teknologi Jadi Kunci Layanan Masa Depan

Pemanfaatan teknologi menjadi fokus utama dalam pengembangan layanan jemaah. Sistem berbasis data dan teknologi pintar kini digunakan untuk meningkatkan mobilitas serta mengatur kepadatan jemaah secara real-time.

Selain itu, forum ini juga menjadi momentum penting penandatanganan berbagai kesepakatan kerja sama yang membuka peluang investasi bagi perusahaan lokal maupun internasional.

Langkah tersebut selaras dengan arah pembangunan jangka panjang Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030.

Sejumlah inovasi turut ditampilkan dalam pameran yang menjadi bagian integral dari forum. Berbagai solusi di bidang transportasi, perhotelan, hingga keberlanjutan diperkenalkan kepada para peserta.

Lebih dari 150 peserta pameran dari sektor pemerintah, swasta, hingga organisasi non-profit terlibat aktif dalam kegiatan ini.

Pameran tersebut tidak hanya menjadi etalase teknologi dan layanan terbaru, tetapi juga ruang kolaborasi untuk memperkuat kemitraan strategis lintas sektor.

Forum dan pameran ini bertujuan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan serta mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah umrah dan pengunjung, sekaligus memastikan pengembangan sektor dilakukan secara berkelanjutan.