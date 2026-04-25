Tukang Reparasi Tali Tas Cari Cuan Jelang Keberangkatan Jemaah Haji

Niat untuk mencari rezeki akan selalu ada bagi mereka ingin berusaha. Mungkin bagi sebagian orang, tak akan terpikir untuk membuka jasa memperbaiki (reparasi) tali tas selempang yang selalu digunakan oleh calon jemaah haji.

Namun, ide ini langsung dijadikan ladang mencari cuan untuk dua pemuda yang enggan disebutkan namanya ini. Mereka berjualan di depan Gedung D1 Asrama Haji Pondok Gede.

Berdasarkan pantauan inilah.com di lokasi, beberapa barang yang dijajakan ada tas selempang haji yang cukup mirip dengan yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umrah, hanya warnanya yang berbeda yakni abu tua.

Selain tas selempang, ada juga aksesoris semacam tali yang dapat dilingkarkan di sekitar pinggang, tujuannya agar tas dapat lebih erat dan tetap berada di dekat pemiliknya meski nanti harus berdesak-desakan saat di Tanah Suci.

Tak hanya itu, mereka juga menjajakan handuk basah dan hanger lipat yang sewaktu-waktu dapat digunakan jemaah nantinya.

"Tasnya kita jual harga Rp150 ribu, cuma tadi ada yang nawar Rp100 ribu juga kita lepas," kata dia.

Memang untung-untungan untuk mendapat pelanggan. Namun, kedua pemuda ini tak patah semangat karena menurut mereka, rezeki sudah ada porsi masing-masing.

Benar saja, tak lama, tiga ibu-ibu calon jemaah haji kemudian mengunjungi mereka dan ingin membeli tali tambahan di pinggang untuk mengencangkan tas selempang mereka.

"Lumayan murah sih terus sudah langsung ditunjukkin cara pasang dan lepasnya. Soalnya kan nanti ramai di sana (Mekkah) jadi jaga-jaga saja," ujar Neti.