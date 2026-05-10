Toilet Mina 7.838 Unit Siap Layani Jutaan Jemaah di Puncak Haji 2026, Antrean Dapat Dipangkas 75 Persen!

Persiapan layanan bagi jutaan jemaah pada puncak musim haji 2026 terus dikebut. Salah satu peningkatan signifikan dilakukan di Mina, Arab Saudi, dengan rampungnya pembangunan 79 kompleks toilet dua lantai yang kini menyediakan total 7.838 toilet untuk jemaah.

Melansir kantor berita Saudi SPA, Minggu (10/5/2026), peningkatan fasilitas sanitasi itu dilakukan di tengah tantangan keterbatasan lahan di Mina, kawasan yang setiap musim haji menjadi titik konsentrasi jutaan jaemaah.

Dengan pembangunan vertikal, kapasitas toilet kini diklaim melonjak hingga empat kali lipat dibanding sebelumnya, sekaligus memangkas waktu tunggu jemaah hingga 75 persen.

Kidana Development Company, badan pelaksana milik Komisi Kerajaan untuk Kota Makkah dan Tempat-Tempat Suci, menyelesaikan fase kedua proyek pengembangan toilet menjelang pelaksanaan Haji 2026.

Ekspansi Fasilitas di Al-Shuaibin

Pada fase kedua, pembangunan difokuskan di kawasan Al-Shuaibin, Mina bagian utara, dengan penambahan 18 kompleks toilet dua lantai yang menggantikan fasilitas lama satu lantai.

Tambahan itu melengkapi 61 kompleks serupa yang telah lebih dulu rampung pada musim haji tahun lalu, sehingga total keseluruhan mencapai 79 kompleks.

Kawasan Al-Shuaibin sendiri menjadi salah satu area akomodasi penting bagi jemaah, dengan keberadaan kompleks hunian dan tenda yang telah ditingkatkan di sisi timur maupun barat kawasan tersebut.

Strategi Vertikal Jawab Keterbatasan Lahan

Keterbatasan lahan di Mina menjadi alasan utama pengembangan dilakukan secara vertikal, bukan horizontal.

Dengan pendekatan itu, kapasitas fasilitas sanitasi bisa ditingkatkan tanpa perlu memperluas jejak fisik bangunan.

Langkah tersebut juga ditujukan untuk mengurangi tekanan pada infrastruktur yang ada sekaligus menjaga kualitas layanan kebersihan selama musim haji.

Selain proyek toilet, pengelola juga melakukan sejumlah peningkatan infrastruktur pendukung lain di kawasan situs suci.

Beberapa di antaranya perluasan ruang hijau, peningkatan area istirahat di jalur pejalan kaki, dan pembenahan sistem air minum.

Sementara di kawasan Jamarat Bridge, 400 unit kipas kabut (misting fan) berteknologi baru menggantikan sistem pendingin lama.

Fasilitas itu disebut mampu memberikan efek pendinginan bagi hingga 180.000 jemaah per jam saat menjalani ritual lempar jumrah.