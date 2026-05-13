Tiba di Madinah, Tim Musyrif Diny Siap 'Benahi' Aturan Bimbingan Haji!

Tim Musyrif Diny atau pembimbing ibadah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi tiba di Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah, Selasa (12/5/2026) pukul 16.30 Waktu Arab Saudi (WAS).

Kehadiran para pembimbing ibadah itu menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan ibadah haji jemaah Indonesia tetap berjalan sesuai syariat Islam dan tuntunan Rasulullah SAW.

Ketua Musyrif Diny, KH. M. Cholil Nafis, menegaskan timnya tidak hanya bertugas memberikan bimbingan ibadah umum, tetapi juga memastikan jemaah dengan kondisi khusus tetap dapat menjalankan rangkaian ibadah haji secara sah dan sesuai fikih.

“Ketika ada jamaah haji yang sakit dan memerlukan bantuan seperti safari wukuf, bahkan saat mabit di Muzdalifah maupun Mina, semuanya akan kami bimbing agar tetap sesuai tuntunan Islam,” ujar Cholil Nafis kepada Media Center Haji 2026 di Madinah.

Peran Musyrif Diny dinilai semakin strategis di tengah kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji modern.

Tidak hanya mendampingi jamaah di lapangan, mereka juga bertanggung jawab memastikan berbagai kebijakan teknis haji tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Mulai dari pelaksanaan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga lempar jumrah, seluruh proses menjadi perhatian serius tim pembimbing ibadah tersebut.

“Kita ingin memastikan jamaah haji Indonesia menjalankan ibadah sesuai syariat Islam sehingga diharapkan memperoleh haji yang mabrur,” katanya.

Menjelang puncak ibadah haji, para Musyrif Diny juga akan aktif memberikan sosialisasi tata cara ibadah kepada jamaah Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kebingungan jamaah, terutama terkait berbagai perbedaan pandangan fikih yang kerap muncul di lapangan.

Dalam praktiknya, perbedaan mazhab sering kali memunculkan pertanyaan di kalangan jamaah, khususnya terkait teknis pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, Musyrif Diny disiapkan menjadi rujukan resmi bagi jamaah Indonesia.

“Perbedaan-perbedaan terkait fikih haji nantinya dikembalikan kepada mazhab yang menjadi kesepakatan Musyrif Diny sebagai panduan bagi jamaah haji Indonesia yang difasilitasi Kemenhaj,” jelasnya.

Kiai Cholil juga mengungkapkan jumlah Musyrif Diny tahun ini mencapai lebih dari 30 orang. Mereka akan ditempatkan di berbagai titik strategis, mulai dari Daerah Kerja (Daker) Madinah, Daker Makkah, hingga sektor-sektor pelayanan di Makkah dari sektor 1 sampai sektor 10.

Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat layanan pembinaan ibadah secara langsung kepada jamaah.

Para musyrif nantinya tidak hanya berada di pos pelayanan, tetapi juga aktif berkeliling untuk membantu jamaah menghadapi berbagai persoalan ibadah selama di Tanah Suci.