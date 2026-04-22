Tiba di Madinah Tanpa Antre, Kloter Perdana Jemaah Haji Indonesia Rasakan Fast Track

Tiga kelompok terbang (kloter) perdana jemaah haji Indonesia tiba di Madinah pada Rabu (22/4/2026), dengan layanan yang berjalan tertib dan lancar.

Kedatangan tersebut menjadi penanda awal operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang diproyeksikan semakin efisien, khususnya melalui penguatan layanan berbasis kolaborasi internasional.

Kloter 1 Embarkasi Yogyakarta (YIA) sebanyak 360 jemaah menjadi rombongan pertama yang mendarat pada pukul 06.20 waktu Arab Saudi (WAS).

Disusul kloter 1 Embarkasi Jakarta–Pondok Gede (JKG) berjumlah 391 jemaah pada pukul 06.50 WAS dengan skema Makkah Route (fast track). Selanjutnya, kloter 1 Embarkasi Kualanamu (KNO) tiba pada pukul 10.00 WAS.

Dari pemantauan kontributor inilah.com di Hotel Taiba Front Madinah, kedatangan jemaah di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah disambut langsung oleh Duta Besar RI Abdul Aziz Ahmad, Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambary, Wakil Ketua II PPIH Arab Saudi Budi Agung Nugroho, Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilurrahman, serta jajaran petugas lainnya.

Penyambutan berlangsung hangat sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu Allah.

Makkah Route Percepat Layanan

Duta Besar RI Abdul Aziz Ahmad menyoroti pentingnya implementasi layanan Makkah Route yang dinilai mampu memangkas waktu tunggu jemaah secara signifikan.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah memungkinkan proses keimigrasian berjalan cepat melalui fast track. Ke depan, kami berharap seluruh jemaah dapat merasakan layanan ini,” ujarnya.

Makkah Route (Rute Makkah) merupakan layanan kerja sama strategis antara Imigrasi Indonesia dan Arab Saudi yang memungkinkan seluruh proses keimigrasian, seperti pemeriksaan paspor, visa, dan bea cukai jemaah haji, dilakukan langsung di bandara keberangkatan di Indonesia.

Dengan skema ini, setibanya di Arab Saudi jemaah tidak perlu lagi antre pemeriksaan imigrasi dan dapat langsung menuju bus untuk diberangkatkan ke hotel.

Selain itu, pembagian kartu Nusuk sejak di Tanah Air turut menjadi inovasi penting yang mempercepat akses layanan jemaah selama di Tanah Suci.

Akomodasi Lebih Nyaman dan Terintegrasi

Dalam aspek akomodasi, pemerintah menerapkan skema satu kloter satu hotel guna meningkatkan kenyamanan dan koordinasi layanan.

Pada fase awal ini, jemaah ditempatkan di kawasan strategis sekitar Masjid Nabawi, seperti wilayah Taibah Front dan Makarem Suite yang berada dalam cakupan Sektor 1.

Selama sekitar sembilan hari di Madinah, jemaah akan mendapatkan layanan penuh sebelum melanjutkan perjalanan menuju Makkah.

Lokasi hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi diharapkan dapat mendukung kekhusyukan ibadah sekaligus mengurangi kelelahan fisik jemaah.

Koordinasi Petugas Dinilai Optimal

Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilurrahman memastikan seluruh proses kedatangan berjalan tanpa hambatan berarti.

“Alhamdulillah, seluruh kloter awal tiba dengan lancar, tertib, dan tidak ada kendala berarti. Ini menjadi awal yang baik bagi penyelenggaraan haji tahun ini,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh petugas yang dinilai sigap dalam mengawal proses kedatangan hingga penempatan jemaah di hotel.

Ekspresi Haru Jemaah di Kota Nabi

Kedatangan di Madinah disambut dengan suasana emosional yang hangat. Raut wajah jemaah yang turun dari bus tampak penuh kebahagiaan.

Senyum dan rasa syukur terpancar, mencerminkan kebahagiaan dapat tiba di Kota Nabi setelah perjalanan panjang.

Pihak syarikah (majmuah) turut memberikan sambutan khas kepada para jemaah sebagai bentuk penghormatan kepada tamu Allah.

Nuansa spiritual yang kental sejak awal kedatangan memberikan kesan mendalam bagi para jemaah.

Kolaborasi Maskapai Dukung Kelancaran

Secara keseluruhan, penyelenggaraan transportasi udara haji 2026 melibatkan dua maskapai utama, yakni Garuda Indonesia yang melayani 277 kloter (sekitar 102.502 jemaah) dari 10 embarkasi, serta Saudia Airlines yang menangani 248 kloter.

Kolaborasi itu menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran mobilisasi jemaah dari Tanah Air menuju Tanah Suci.