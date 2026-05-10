Tersesat di Masjidil Haram! Ini 9 Titik Pos Petugas Haji RI Penyelamat Jemaah di Mekkah

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memperketat pengamanan dan pendampingan bagi jemaah calon haji Indonesia di kawasan Masjidil Haram dengan menempatkan petugas di sembilan titik strategis.

Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi jemaah tersesat, terpisah dari rombongan, hingga mengalami kelelahan di tengah padatnya aktivitas ibadah dan cuaca panas ekstrem di Kota Suci.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan jemaah di fase awal kedatangan, terutama saat mobilitas jemaah meningkat tajam di area sekitar masjid yang dikenal luas dan kompleks.

Tantangan Navigasi di Area Masjid

Area sekitar Masjidil Haram memang menjadi salah satu titik yang kerap membingungkan, terutama bagi jemaah lanjut usia atau mereka yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji.

Karena itu, petugas Perlindungan Jamaah (Linjam) disiagakan untuk membantu jemaah menemukan jalur kembali ke terminal maupun hotel.

"Di titik-titik tertentu yang membingungkan jamaah calon haji tersebut, saat ini sudah ada petugas kita yang bersiaga di mana-mana untuk mendampingi dan membantu," ujar Petugas Perlindungan Jamaah (Linjam) Seksi Khusus PPIH Arab Saudi Deka Ulfa Wiwik Irjayanti di Makkah,dikutip inilah.com, Minggu (10/5/2026).

Menurut Deka, salah satu area yang paling sering membuat jemaah kebingungan adalah jalur di sekitar Terminal Syib Amir serta akses menuju toilet di kawasan masjid.

Banyak jemaah Indonesia, kata dia, kerap menjadikan WC 3 sebagai patokan arah keluar. Padahal, jalur yang benar menuju Terminal Syib Amir justru mengarah ke WC 9.

Kehadiran petugas dinilai penting, khususnya untuk membantu jemaah lansia yang rentan panik ketika tertinggal dari rombongan atau kehilangan orientasi di area masjid yang luas dan padat.

Edukasi Hadapi Cuaca Ekstrem

Selain membantu urusan navigasi, petugas juga diminta aktif mengedukasi jemaah terkait perlindungan diri dari suhu panas ekstrem di Mekkah.

"Untuk para jamaah calon haji diimbau selalu membawa payung, masker, topi, dan perlengkapan perlindungan diri. Kalau bisa, bawalah semprotan air agar kulit tetap lembap," kata Deka.

PPIH juga mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri beribadah di Masjidil Haram jika kondisi fisik tidak memungkinkan, mengingat fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) masih menanti.

"Kalau misalkan dirasa cuacanya terlalu panas, lebih baik shalat di masjid hotel yang telah disediakan. Kita harus bersama-sama menjaga kesehatan agar nanti pada saat Armuzna badan tetap fit, sehat, dan bisa melaksanakan ibadah puncak haji dengan maksimal," ujar Deka.

9 Titik Strategis Pengamanan Jemaah

Sebagai bagian dari penguatan layanan, PPIH telah menempatkan petugas di sejumlah titik vital di sekitar Masjidil Haram.

Penempatan tersebut dirancang untuk memastikan jemaah mendapatkan bantuan cepat saat mengalami kendala.

Berikut titik siaga petugas haji Indonesia:

Pos 1: Terminal Syib Amir.

Pos 2: Pintu keluar Marwah.

Pos 3: Area sa'i.

Pos 4: Area tawaf.

Pos 5: Pintu Babusalam.

Pos bayangan: Pertigaan Terminal Bab Ali-Syib Amir.

Pos 6: Area WC 3 (arah Terminal Ajyad).

Pos 7: ATM Center Dar AtTawhid.

Pos 8: Arah Hotel Anjum.

Pos 9: Terminal Jabal Ka'bah.

Khusus di area tawaf atau Pos 4, petugas laki-laki mengenakan pakaian ihram dengan tulisan "Petugas Haji Indonesia 2026" agar mudah dikenali jemaah.