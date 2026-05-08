Terancam Rudal India, Jadwal Penerbangan Jemaah Calon Haji Embarkasi Makassar Dipercepat

Otoritas India mengeluarkan pemberitahuan penerbangan atau Notice to Airmen (Notam) beberapa waktu lalu. Imbasnya, jadwal penerbangan Jemaah Calon Haji (JCH) Embarkasi Makassar (UPH) Sulawesi Selatan (Sulsel) harus dipercepat.

Pemberitahuan tersebut dengan menetapkan sebagian besar Teluk Benggala sebagai zona bahaya untuk uji coba rudal jarak jauh. Peringatan tersebut berlaku mulai 25 April hingga 6 Mei 2026.

Meski telah berlalu, jadwal penerbangan JCH Embarkasi Makassar turut berdampak. Di Kelompok Terbang (Kloter) 25 yang diisi jemaah asal Papua Barat, jadwal keberangkatan awalnya ditetapkan pukul 13.10 Wita, Sabtu (9/5/2026).

Namun, untuk jadwal baru dimajukan menjadi pukul 11.00 Wita, Sabtu (9/5/2026). Dengan kata lain, perubahan jadwal hanya dua jam.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar, Ikbal Ismail menjelaskan telah menerima imbauan dari otoritas India terkait keamanan jalur penerbangan.

"Dan kami langsung mendapat info bahwa jadwal penerbangan Kloter 25 dimajukan dari pukul 13.10 Wita menjadi 11.00 Wita,” ujar Ikbal kepada wartawan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Jumat (8/5/2026).

Meski demikian, Ikbal mengaku perubahan hanya terjadi pada Kloter 25 Embarkasi Makassar. Setelahnya, pemberangkatan Kloter lain akan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Selain itu, para jemaah Kloter 25 tidak mempermasalahkan perubahan jadwal tersebut. Sebab menurutnya, jadwal penerbangan yang dimajukan ini jadi momen langkah karena biasanya penerbangan delay.