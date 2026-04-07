Tembus Rp45 Triliun, Bank Muamalat Catat Lonjakan Dana Pihak Ketiga Berkat Program Haji

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) menunjukkan kinerja positif dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sepanjang tahun 2025.

Pertumbuhan yang dicapai tidak hanya mencerminkan kekuatan fundamental perusahaan, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

Hingga akhir 2025, total DPK Bank Muamalat tercatat mencapai Rp45,5 triliun, meningkat sebesar 9,0 persen secara tahunan (year on year).

Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa bank syariah pertama di Tanah Air tersebut tetap mampu bersaing di tengah dinamika industri keuangan yang semakin kompetitif.

Dalam siaran pers diterima inilah.com, Selasa (7/4/2026), Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi mengatakan, kenaikan DPK tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah kepada pionir bank syariah di Indonesia ini yang tetap terjaga dengan baik.

Dalam menjaga tren positif tersebut, Bank Muamalat tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga mengedepankan inovasi berbasis kebutuhan spiritual dan finansial umat.

Salah satu strategi unggulan yang diterapkan adalah mendorong peningkatan dana murah melalui program tematik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim.

Program Rindu Haji

Bank Muamalat menerapkan strategi untuk terus meningkatkan perolehan DPK khususnya dana murah, di antaranya menghadirkan Program Rindu Haji (Rincian Dana untuk Haji).

Penawaran spesial tersebut merupakan apresiasi bagi nasabah yang berkomitmen menabung untuk persiapan ibadah haji.

Melalui Program Rindu Haji, nasabah dapat menabung dana haji secara terencana dan sesuai syariah, sekaligus memberikan berbagai hadiah menarik.

Program itu berlangsung sejak 9 Februari dan akan berakhir pada 31 Desember 2026.

"Kami memudahkan nasabah merencanakan ibadah haji ke Tanah Suci dengan menabung secara disiplin dan teratur. Selain bermanfaat untuk perencanaan keuangan, nasabah juga berkesempatan meraih grand prize di antaranya satu paket perjalanan umrah bersama pasangan atau keluarga," ujar Ricky.

Pendekatan itu memperlihatkan bagaimana integrasi antara layanan finansial dan nilai-nilai ibadah menjadi kekuatan unik perbankan syariah.

Tidak sekadar menawarkan produk simpanan, Bank Muamalat juga membangun ekosistem perencanaan ibadah yang terstruktur dan memotivasi.

Bank Muamalat berharap Program Rindu Haji tidak hanya membantu calon jemaah mempersiapkan dana haji secara disiplin, tetapi juga menguatkan motivasi dengan adanya hadiah langsung dan kesempatan umrah.