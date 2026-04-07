Tembus Rp180 Triliun, BPKH Pastikan Dana Haji Aman dan Produktif

Dana haji yang dikelola Badan Pengelolaan Keuaangan Haji (BPKH) kini menembus angka Rp180,72 triliun lebih.

Jumlah fantastis itu menegaskan komitmen lembaga tersebut dalam menjaga dana umat tetap aman sekaligus produktif melalui pengelolaan profesional berbasis prinsip syariah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira, mengungkapkan nilai dana tersebut terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal pembentukan lembaga.

"Dana haji yang kami kelola saat ini sekitar Rp180 triliun lebih atau meningkat dari Rp98 triliun pada 2018," kata Acep dilansir dari ANTARA, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, dana haji tidak hanya disimpan, tetapi dikembangkan secara produktif melalui investasi yang sesuai prinsip syariah, aman, dan penuh kehati-hatian.

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan nilai manfaat optimal seiring meningkatnya jumlah jemaah haji Indonesia setiap tahun.

"Dikelola secara profesional guna menghasilkan nilai manfaat, dan sebagian besar nilai manfaat itu rata-rata setiap tahun Rp12 triliun digunakan untuk mensubsidi biaya jamaah haji reguler," ucapnya.

Transparan dan Akuntabel

Acep menegaskan, pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama tujuh kali berturut-turut sejak BPKH berdiri pada 2017.

"Alhamdulillah, sebagai bentuk tata kelola yang baik, BPKH meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan tujuh kali sejak dibentuk pada 2017," tutur dia.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan dana umat dilakukan secara profesional, sesuai standar, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini tentu menjadi bukti bahwa amanah yang dititipkan oleh umat dikelola dengan sebaik-baiknya," ujar Acep.

DPR Minta Pengawasan Lebih Aktif

Di sisi lain, Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mendorong Dewan Pengawas BPKH untuk lebih proaktif dalam mengawal pengembangan investasi dana haji.

Ia menilai, peran pengawasan tidak cukup hanya menunggu usulan dari Badan Pelaksana, tetapi juga harus aktif memberikan arahan serta target investasi yang jelas.

"Harusnya Dewas bisa lebih proaktif memberikan arahan, bukan hanya menunggu usulan itu masuk,” ujar Dini dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta belum lama ini.

Amanah Dana Umat

Besarnya dana yang dikelola BPKH mencerminkan tingginya kepercayaan umat kepada lembaga tersebut. Karena itu, pengelolaan yang aman, produktif, dan transparan menjadi kunci utama dalam menjaga amanah tersebut.