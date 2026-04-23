Telkomsel Luncurkan RoaMAX Haji 2026, Kuota hingga 42 GB dan Akses 5G di Tanah Suci

Telkomsel resmi meluncurkan Paket RoaMAX Haji 2026 untuk mendampingi jemaah Indonesia selama musim Haji 1447 H. Paket ini menawarkan kuota internet hingga 42 GB dengan masa aktif hingga 60 hari, didukung akses jaringan 5G berkecepatan hingga 100 Mbps di Arab Saudi, dan layanan pelanggan bebas biaya 24 jam penuh.

Selain kuota utama di Tanah Suci, paket ini mencakup kuota domestik 2 GB untuk masa embarkasi di Indonesia, serta kuota transit 1 GB yang dapat digunakan di 13 negara persinggahan, antara lain Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Singapura, dan Malaysia.

"Semangat melayani sepenuh hati menjadi landasan Telkomsel dalam mendampingi jemaah Haji. Urusan sinyal, biar Telkomsel yang jaga."

— Danang Andrianto, VP Halo Product Marketing and Engagement Service Telkomsel

Konektivitas roaming didukung melalui kolaborasi dengan tiga operator besar Arab Saudi: STC, Mobily, dan Zain. Paket juga dilengkapi dukungan VoLTE untuk kualitas panggilan suara yang lebih jernih, serta akses gratis aplikasi Qara'a, platform belajar Al-Qur'an berbasis kecerdasan buatan.

Tiga pilihan paket

Telkomsel menyediakan tiga varian RoaMAX Haji (sudah termasuk pajak). Pertama, paket Internet RoaMAX Haji dengan kuota 17–42 GB, masa aktif 20–60 hari, mulai Rp500.000. Kedua, Combo RoaMAX Haji dengan kuota serupa ditambah hingga 150 menit telepon dan 150 SMS, mulai Rp610.000. Ketiga, Talkmania untuk kebutuhan telepon 15–250 menit dengan masa aktif 1–45 hari, mulai Rp50.000.

Aktivasi roaming dapat dilakukan hingga 90 hari sebelum keberangkatan melalui aplikasi MyTelkomsel, kode UMB *266#, situs resmi Telkomsel, maupun mitra e-commerce dan GraPARI terdekat.

Posko dan layanan di Tanah Suci

Telkomsel mengoperasikan GraPARI Makkah di Lantai P4 Abraj Al Bait (Zam-Zam Tower) yang buka setiap hari pukul 07.00–21.00 WSA. Selain itu, posko layanan hadir di dua titik Madinah mulai 21 April hingga 10 Mei 2026, serta Posko Makkah yang beroperasi 10 Mei hingga 11 Juni 2026.

Di dalam negeri, Telkomsel mendirikan posko haji di 17 titik embarkasi selama periode 21 April–21 Mei 2026, meliputi Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Lampung, Pondok Gede, Bekasi, Cipondoh, Indramayu, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Di posko ini jemaah dapat melakukan aktivasi paket, penggantian kartu, isi ulang, hingga penukaran Telkomsel Poin.

Layanan digital 24/7