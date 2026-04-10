Tekan Biaya Haji, Prabowo Dorong "Joint Venture" Garuda-Saudia dan Bangun Terminal Khusus

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan langkah strategis guna mengefisienkan penyelenggaraan ibadah haji.

Terobosan utama yang tengah didorong pemerintah adalah penjajakan pembentukan perusahaan patungan (joint venture) antara maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, serta pengadaan terminal haji khusus untuk jemaah Indonesia.

Instruksi ini disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat kerja bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, dan petinggi BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Atasi Penerbangan Kosong

Prabowo secara khusus menyoroti operasional penerbangan haji selama ini yang dinilai kurang ekonomis. Ia membeberkan fakta bahwa pesawat pengangkut jemaah dari Indonesia sering kali harus kembali ke Tanah Air dalam kondisi kosong tanpa penumpang.

Untuk mengatasi pemborosan tersebut, Kepala Negara mengusulkan pembentukan maskapai patungan.

"Saya mengatakan, kenapa tidak kerja sama bikin satu anak perusahaan? 50 persen Arab Saudi, 50 persen Indonesia. Pesawat terbang ini ke Arab Saudi penuh, ke Indonesia penuh. Harga bisa turun lagi, waktu bisa lebih singkat lagi," tegas Prabowo, dikutip Kamis (9/4/2026).

Menurut Prabowo, instruksi terkait wacana joint venture ini telah ia berikan sejak dua bulan lalu. Ia meminta jajaran terkait untuk bergerak cepat merealisasikan kerja sama tersebut.

Target Turunkan Biaya dan Pangkas Antrean

Melalui efisiensi di sektor penerbangan, Prabowo optimistis biaya haji bisa ditekan. Ia menargetkan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2026 sekitar Rp2 juta, meskipun di saat yang bersamaan harga bahan bakar avtur sedang mengalami kenaikan.

Selain biaya, pemerintah juga mencatat kemajuan signifikan dalam tata kelola masa tunggu jemaah. Jika sebelumnya masa tunggu bisa mencapai 48 tahun, mulai 2026 pemerintah memproyeksikan durasi maksimal antrean menjadi 26 tahun secara nasional.

"Dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi," ucap Prabowo.

Terminal Khusus Jemaah Indonesia

Selain efisiensi penerbangan, pemerintah Indonesia juga telah melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menyediakan fasilitas terminal khusus bagi jemaah haji Indonesia.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa usulan pengadaan terminal eksklusif tersebut secara prinsip telah mendapatkan lampu hijau atau persetujuan awal dari pihak Arab Saudi.