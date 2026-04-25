Tanpa Antre Lagi, Jemaah Haji RI Dapat Layanan Khusus "Makkah Route" dari Saudi

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, memastikan kesiapan negaranya dalam menyambut dan melayani jamaah calon haji, termasuk dari Indonesia.

Dalam konferensi pers di Tangerang, Sabtu (25/4/2026), ia menegaskan komitmen pemerintah Arab Saudi untuk menjamin kelancaran serta keamanan pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh jamaah.

"Kami menegaskan peran penting daripada Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh umat Islam di dunia, termasuk Indonesia, yang merupakan jamaah haji terbanyak di dunia," ucap Dubes Faisal Abdullah.

Menurutnya, Indonesia selama ini menjadi negara dengan jumlah jamaah haji terbesar yang datang ke Tanah Suci, khususnya ke Mekkah. Pemerintah Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman disebut terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi para tamu Allah.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama dengan Indonesia, termasuk penerapan inisiatif Makkah Route di sejumlah bandara keberangkatan.

"Tujuan daripada inisiatif ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada sebagian jamaah haji seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebelum mereka berangkat dari negaranya masing-masing menuju Arab Saudi," jelasnya.

Melalui program tersebut, berbagai proses administrasi seperti keimigrasian, pemeriksaan kesehatan, hingga pengaturan bagasi dapat diselesaikan sejak di bandara asal.

Dengan demikian, setibanya di Arab Saudi, jamaah dapat langsung menuju akomodasi melalui jalur khusus tanpa harus mengulang prosedur kedatangan.

"Dan tentu kembali lagi kami mendoakan kepada para jamaah haji Indonesia, semoga mereka diberikan kesehatan dan kemudahan dalam kelancaran melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air dengan selamat tanpa ada rasa capek," kata dia.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyebut proses keberangkatan jamaah haji Indonesia sejauh ini berjalan lancar.

"Dan alhamdulillah, semuanya berjalan lancar berkat kerja sama ini," ucap dia.