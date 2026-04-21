Taj Yasin Lepas Kloter Pertama Haji 2026 dari Solo, 34.122 Jemaah Jateng Berangkat

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen melepas kloter pertama jemaah haji 2026 dari Embarkasi Solo (Donohudan), Kabupaten Boyolali, Selasa (21/4/2026) malam. Kloter perdana SOC 1 berasal dari Kabupaten Tegal dan dijadwalkan terbang melalui Bandara Adi Soemarmo pada Rabu (22/4/2026) pukul 01.05 WIB menuju Madinah menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, total kuota jemaah haji provinsi ini mencapai 34.122 orang. Rinciannya terdiri dari 32.138 jemaah reguler, 1.706 jemaah prioritas lansia, 191 petugas haji daerah, dan 87 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Seluruh jemaah diberangkatkan melalui dua embarkasi, yakni Solo dan Yogyakarta.

Sebanyak 81 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Solo dengan total 28.772 jemaah dan 321 petugas. Sementara 15 kloter lainnya berangkat melalui Embarkasi Yogyakarta International Airport dengan jumlah 5.368 jemaah dan 60 petugas pendamping.

Dalam sambutannya, Taj Yasin menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kekompakan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ia mengingatkan bahwa rangkaian ibadah haji berlangsung cukup panjang, sekitar 40 hari, sehingga kesiapan fisik menjadi faktor utama.

“Jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan patuhi arahan pembimbing haji,” ujar Taj Yasin.

Ia juga meminta seluruh jemaah menjaga perilaku selama di Arab Saudi. Menurutnya, jemaah asal Jawa Tengah harus ikut mempertahankan reputasi jemaah Indonesia yang selama ini dikenal tertib dan santun.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yunita Dyah Kusminar menjelaskan, seluruh calon jemaah telah melalui pemeriksaan kesehatan menyeluruh, termasuk aspek fisik dan mental. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kelayakan terbang atau istitha’ah.

Ia menyebut kondisi jemaah pada kloter pertama dalam keadaan aman. Sementara pada kloter berikutnya, beberapa jemaah sempat dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan, namun keputusan keberangkatan tetap menunggu asesmen tim medis.

“Pemeriksaan kesehatan menjadi kunci agar jemaah berangkat dalam kondisi prima dan dapat menjalankan ibadah dengan baik,” katanya.

Salah satu calon jemaah asal Kabupaten Tegal, Maliyah (75), mengaku bersyukur dapat berangkat setelah menunggu selama 14 tahun. Meski sempat dirawat di rumah sakit, ia dinyatakan layak terbang setelah pemeriksaan terakhir.

Pelayanan haji tahun ini dinilai mengalami peningkatan, terutama dalam aspek distribusi logistik, administrasi, dan alur keberangkatan. Selain itu, Embarkasi Solo kembali menerapkan layanan Makkah Route yang mempercepat proses imigrasi sejak di tanah air. Kartu Nusuk sebagai identitas jemaah juga telah dibagikan dan diaktivasi sebelum keberangkatan.

Pelepasan kloter pertama ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid, Kakanwil Kementerian Agama Jawa Tengah Saiful Mujab, serta sejumlah pejabat dan tokoh keagamaan.